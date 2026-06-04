Espana agencias

El PP pide la dimisión de la directora de la Guardia Civil y de Marlaska tras 'caso Leire': "Es delincuencia de Estado"

Guardar
Google icon
Imagen U43MSB43VVEUDAW25P2FBUKVJ4

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha pedido este jueves la dimisión de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras las revelaciones del 'caso Leire' que, a su juicio, reflejan la existencia de una "delincuencia de Estado".

"Tienen que irse todos, empezando por la directora de la Guardia Civil y terminando por el presidente del Gobierno, pasando por el ministro del Interior. España ya no necesita más explicaciones, necesita unas urnas para iniciar cuanto antes la reconstrucción nacional", ha declarado Ezcurra en una rueda de prensa en la sede nacional del PP.

PUBLICIDAD

Así se ha pronunciado después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario del 'caso Leire' señale que la exmilitante socialista Leire Díez mantuvo encuentros con la directora del Instituto Armado para que "iniciara actuaciones administrativas" contra los propios agentes investigadores.

MERCEDES GONZÁLEZ "ESTÁ TARDANDO EN MARCHARSE"

Ezcurra ha dicho desconocer si "todo el PSOE es como Pedro Sánchez" pero sí que sabe que "no toda la Guardia Civil es como su directora general o como su DAO", ha manifestado. A raíz del sumario, también se ha conocido que el jefe de la UCO hasta 2025 desveló presiones para "ponerse de perfil" en la investigación del hermano de Sánchez y se apunta a una reunión a la que tambien asistió el DAO, el teniente general Manuel Llamas.

PUBLICIDAD

"Así que la directora de la Guardia Civil está tardando en marcharse, está tardando en marcharse por intentar laminar a sus propios compañeros", ha proclamado Ezcurra, que ha resaltado que el ministro del Interior "también tiene que marcharse porque ha convertido su departamento en el epicentro de la cloaca".

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP ha asegurado que le parece "muy triste que alguien que un día fue juez", como Marlaska, "hoy esté avalando ataques tan brutales contra investigaciones judiciales".

Ezcurra ha asegurado que no están hablando de "una trama aislada en el Ministerio de Transportes ni de una trama de pillaje en Ferraz", sino que es "delincuencia de Estado". A su entender, se trata de "un poder que ha confundido el Gobierno con el partido" y "el partido con la familia, "la familia con el Estado y el Estado con Pedro Sánchez". "Todas las tramas desembocan en el mismo punto y todas apuntan a una sola persona, el Uno, el One", ha finalizado, en alusión a Pedro Sánchez.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Fundación Princesa recuerda a Satrapi como ejemplo de integridad y fortaleza

Infobae

El Supremo abre causa a un senador del PSOE por proponer a su mujer jueza de paz en Cádiz

Infobae

Un báculo para León XIV: un artista de Tarragona talla una férula papal inspirada en Gaudí

Infobae

Convocada otra reunión negociadora con los sindicatos valencianos de docentes

Infobae

Las Urgencias constatan un aumento de las intoxicaciones vinculadas a mezcla de sustancias

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene a un fugitivo buscado por el FBI por liderar una de las mayores estafas piramidales, valorada en 650 millones de dólares

La Guardia Civil detiene a un fugitivo buscado por el FBI por liderar una de las mayores estafas piramidales, valorada en 650 millones de dólares

Zapatero no asistirá al acto en el Congreso para recibir al Papa León XIV durante su visita a España

Un ataque en Líbano deja dos soldados españoles heridos y mata a un militar serbio de la misión de la ONU

Última hora del caso Leire Díez | La UCO registra Tubos Reunidos y acude a la SEPI en busca de información para la pieza secreta que investiga Pedraz

La Justicia otorga la nacionalidad española a una venezolana que pasó cuatro meses fuera del país porque tuvo que renovar su pasaporte

ECONOMÍA

Una mujer tiene que devolver 22.918 euros de la pensión por tener a su hijo empadronado en casa

Una mujer tiene que devolver 22.918 euros de la pensión por tener a su hijo empadronado en casa

La oferta de empleo público para 2026 asciende a 27.232 plazas: cómo se reparten y dónde hacer el seguimiento

Una nueva estafa suplanta a hoteles para robar los datos bancarios o reclamar pagos tras una reserva: cómo identificarla y evitarla

El pueblo de moda para comprar casas en el Pirineo: 89.000 euros por viviendas reformadas de tres habitaciones

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se disparan un 38% hasta marzo y tocan máximos desde 2022 para un primer trimestre

DEPORTES

Mourinho era IA y Haaland no está hecho: el duelo entre Florentino y Riquelme se pone emocionante y ya sacude el fútbol internacional

Mourinho era IA y Haaland no está hecho: el duelo entre Florentino y Riquelme se pone emocionante y ya sacude el fútbol internacional

El padre y la agente de Haaland desmienten tener un acuerdo con Enrique Riquelme para jugar en el Real Madrid

Florentino Pérez cuela el anuncio de Mourinho en la televisión tras la entrevista de Enrique Riquelme en ‘El Hormiguero’

Enrique Riquelme anuncia a Haaland como su primer fichaje estrella si sale elegido presidente del Real Madrid

Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como próximo entrenador del Real Madrid en su candidatura a las elecciones