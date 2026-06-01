Vox avanza que el acuerdo de gobierno con el PP en Castilla y León llegará "en las próximas horas o días"

El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha adelantado este lunes que el acuerdo con el PP para conformar un gobierno de coalición en Castilla y León llegará "en las próximas horas o días" porque "aún quedan flecos", sin entrar en más detalles.

En rueda de prensa en la sede nacional, Garriga ha precisado que las conversaciones "avanzan adecuadamente" y el pacto "está cerca", pero quedan "flecos que cerrar" y "margen para hablar y negociar". Será en "las próximas horas o días", ha dicho, rehusando proporcionar información sobre escollos o aspectos concretos que retrasan el anuncio.

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Así, ha asegurado que Vox Castilla y León "lo podrá anunciar cuando se acabe de materializar", haciendo hincapié en que "en este momento no está cerrado aún". Garriga tampoco ha dado detalles sobre cómo será el acuerdo, y se ha limitado a señalar que Vox tendrá "capacidad presupuestaria" para "impulsar" el cambio que pretenden en esa autonomía. "Cada minuto día que pasa y cada minuto son días y horas que no estamos centrados en cambiar el rumbo" de Castilla y León, ha rematado.

Vox creció en las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León y con sus 14 diputados mantiene la llave de un nuevo ejecutivo del 'popular' Alfonso Fernández Mañueco. Los de Santiago Abascal ya avisaron tras los comicios de que su intención es integrarse en el gobierno autonómico y que la base de la negociación sería la prioridad nacional ya acordada en Extremadura y Aragón. Ambos partidos ya han cogobernado en Castilla y León, pero Vox rompió ese y los otros cuatro ejecutivos de coalición que tenía con el PP en julio de 2024, un año después de conformarlos, por discrepancias en torno a la acogida de menores migrantes no acompañados.

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IRRESPONSABILIDAD EN ANDALUCÍA

Por otro lado, Garriga ha censurado la "profunda irresponsabilidad" del presidente de Andalucía en funciones, Juanma Moreno Bonilla, que aún no se ha puesto en contacto con Vox tras las elecciones del 17 de mayo. El 'popular' perdió su mayoría absoluta y Vox tiene en sus manos que pueda revalidar su mandato al frente de la Junta de Andalucía.

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El secretario general y vicepresidente de Vox le ha "aconsejado" que hable con otros barones 'populares', como María Guardiola (Extremadura), Jorge Azcón (Aragón) y el propio Fernández Mañueco para que le cuenten "lo fácil" que es negociar con los de Abascal cuando se hace "seriamente" y "medida a medida" y "lo mal" que "reaccionan" cuando "hay algún tipo de chantaje".

Así, ha afeado que Moreno Bonilla es ahora el que "bloquea" la gobernabilidad en Andalucía, después de advertir durante toda la campaña electoral de que Vox haría lo propio. En esta línea, ha reiterado que Vox tiene la mano tendida para comenzar a hablar y ha afirmado que "serán responsables en todo momento".

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"Conscientes de la proporcionalidad que tenemos nos sentaremos a negociar cuando Moreno Bonilla decida", ha dicho. A diferencia de las otras autonomías, Vox no ha aclarado aún si su intención es pedir al andaluz entrar en el gobierno a cambio de su apoyo a su investidura.