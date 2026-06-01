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Villarejo afirma que Rajoy aprovechó una operación sobre Bárcenas para "trincar" la información que "le afectaba"

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El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha asegurado este lunes al tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga la 'Operación Kitchen' que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy aprovechó la "operación oficial y correcta" para encontrar el dinero del extesorero del PP Luis Bárcenas en el extranjero para "trincar" la información que le pudiera afectar.

Así lo ha manifestado durante su declaración como acusado en el juicio por el presunto espionaje orquestado desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información sensible a Bárcenas sobre dirigentes del PP y obstaculizar, supuestamente de esa forma, la investigación sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido.

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"A mí me da la sensación de que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial y correcta, que era para localizar bienes en el extranjero, para que si había algo que le afectara a él, pues trincarlo. Tengo la impresión de que tanto el señor exministro (del Interior, Jorge Fernández Díaz), el secretario de Estado (de Seguridad, Francisco Martínez) como todos fueron engañados por el genio de Rajoy, que lo resuelve todo con Cardhu", ha apuntado Villarejo a preguntas de la Fiscalía.

Asimismo, ha negado que informara "jamás" de los pormenores de la operación sobre Bárcenas al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel en este juicio.

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El comisario, para quien la Fiscalía pide la pena más alta del proceso, 19 años de cárcel por su presunto papel en 'Kitchen', ha subrayado que el Gobierno y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tenían "interés" y "preocupación", respectivamente, sobre algunas informaciones que Bárcenas pudiera atesorar sobre "altas instancias del Estado".

En ese sentido, Villarejo ha subrayado que el director general de la Policía Nacional en 2013, Ignacio Cosidó, le dijo que "había interés en las altas instancias" sobre información sensible en poder del extesorero.

Cosidó tenía "relaciones estrechas" con la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, ha deslizado el comisario, subrayando que, según le comentó el exdirector general de la Policía, "había muchísimo interés" en que Bárcenas pudiera "difundir información" sobre altas instancias del Estado.

"De ahí que el secretario de Estado (Francisco Martínez, también acusado en el juicio) tuviera mucho interés en que hiciera bien mi trabajo, y por eso le informé en alguna ocasión", ha indicado.

En concreto, ha explicado que informó a Martínez sobre la captación del entonces chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, también acusado en el juicio, como confidente de la Policía Nacional.

El comisario también ha explicado el origen del nombre 'Cocina' para la operación de inteligencia. "Entendía que era llegar hasta la cocina de Luis Bárcenas, de dónde cocinaba sus informaciones. Obviamente de cocina pasé a cocinero, y a cada una de mis fuentes le asigné un cocinero: cocinero 1, cocinero 2... La 'Kitchen' es un nombre periodístico que ha encajado, porque dicen que es la mayor corrupción que ha habido en este país", ha subrayado.

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