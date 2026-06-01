PP y Vox acercan posiciones para un acuerdo en Castilla y León, que está "muy avanzado pero no cerrado"

El PP y Vox se encuentran ultimando el acuerdo de gobierno en Castilla y León para investir al presidente 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, cuyas negociaciones están "muy avanzadas" pero todavía "no cerradas", según han confirmado a Europa Press fuentes 'populares'

Se prevé que el acuerdo incluya consejerías para Vox, además de la vicepresidencia, y la inclusión del concepto de 'prioridad nacional', tal y como ha ocurrido en los pactos que ambas formaciones han sellado en Extremadura y Aragón.

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Las negociaciones para cerrar el acuerdo se han intensificado especialmente en las últimas semanas tras la celebración de las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

El PP ganó los pasados comicios en Castilla y León con 33 escaños, dos más que en la anterior cita electoral, y el 35,4% de los votos, pero ha necesitado pactar con otros grupos parlamentarios al estar la mayoría absoluta en 42 procuradores. El PSOE quedó en segunda posición (30) mientras que los de Vox sumaron un procurador más, hasta lograr 14.

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De esta manera, sería la segunda vez que Mañueco comparta gobierno de coalición con Vox. Los de Santiago Abascal y el PP ya gobernaron juntos en Castilla y León tras las elecciones de 2022, pero Vox rompió los acuerdos un año después por las discrepancias con los 'populares' en torno a la acogida de menores migrantes no acompañados.