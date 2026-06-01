Espana agencias

PP y Vox acercan posiciones para un acuerdo en Castilla y León, que está "muy avanzado pero no cerrado"

Guardar
Google icon
Imagen 5E2YWG4IXJAS5N55YHKPDYLQBE

El PP y Vox se encuentran ultimando el acuerdo de gobierno en Castilla y León para investir al presidente 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, cuyas negociaciones están "muy avanzadas" pero todavía "no cerradas", según han confirmado a Europa Press fuentes 'populares'

Se prevé que el acuerdo incluya consejerías para Vox, además de la vicepresidencia, y la inclusión del concepto de 'prioridad nacional', tal y como ha ocurrido en los pactos que ambas formaciones han sellado en Extremadura y Aragón.

PUBLICIDAD

Las negociaciones para cerrar el acuerdo se han intensificado especialmente en las últimas semanas tras la celebración de las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

El PP ganó los pasados comicios en Castilla y León con 33 escaños, dos más que en la anterior cita electoral, y el 35,4% de los votos, pero ha necesitado pactar con otros grupos parlamentarios al estar la mayoría absoluta en 42 procuradores. El PSOE quedó en segunda posición (30) mientras que los de Vox sumaron un procurador más, hasta lograr 14.

PUBLICIDAD

De esta manera, sería la segunda vez que Mañueco comparta gobierno de coalición con Vox. Los de Santiago Abascal y el PP ya gobernaron juntos en Castilla y León tras las elecciones de 2022, pero Vox rompió los acuerdos un año después por las discrepancias con los 'populares' en torno a la acogida de menores migrantes no acompañados.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Bolsa española abre junio con una caída del 0,17 %, pendiente de negociaciones en Irán

Infobae

León XIV en Canarias: Su mensaje sobre migraciones decodificado por los curas de El Hierro

Infobae

El estilo de Marilyn permanece cien años después

Infobae

Un incendio que se inició como forestal afecta a la planta solar más grande de Andalucía

Infobae

Ryan y Leckie disputarán su cuarto Mundial

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del sumario del caso Leire Díez: el PSOE, el Gobierno y los socios, pendientes del juez Pedraz, en directo

Última hora del sumario del caso Leire Díez: el PSOE, el Gobierno y los socios, pendientes del juez Pedraz, en directo

Funcionarios, aspirantes y responsables de conservatorios comienzan a declarar en el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz

Procesados 12 años después 41 ex políticos, funcionarios y empresarios por amañar contratos en viviendas y Metro: una de las tramas de corrupción del Gobierno de Esperanza Aguirre

Pandemias, volcanes, amnistías, guerras y casos de corrupción: los ocho años en los que Pedro Sánchez ha gobernado entre crisis constantes

Dos mujeres mueren al intentar rescatar a un niño de tres años que se ahogaba en una presa en Palencia

ECONOMÍA

La patronal de estaciones de servicio en España defiende la “transparencia” y “honestidad” de las gasolineras tras la rebaja del IVA a los carburantes

La patronal de estaciones de servicio en España defiende la “transparencia” y “honestidad” de las gasolineras tras la rebaja del IVA a los carburantes

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Sara, peluquera autónoma en Madrid: “Los pisos turísticos y que la ciudad sea cada vez más un parque temático han frenado nuestro sueño de ampliar el negocio”

El IVA de la luz y el gas vuelve al 21% desde este lunes: el Gobierno retira parte del plan anticrisis

Renovar el alquiler, un salto al vacío: la subida de los nuevos contratos desborda a familias y jóvenes

DEPORTES

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos

La increíble historia de Adrián ‘Vitamina’ Silva, un futbolista de 55 años que sigue jugando los 90 minutos: “Estoy en mi mejor momento”

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions