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Asociacionees alertan del riesgo de muerte dejar un niño dentro del coche: 'Ni un minuto'

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Madrid, 1 jun (EFE).- La Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil (AESVi) advierte del peligro de dejar olvidado a un niño dentro de un vehículo, ya que, incluso en días templados, el interior del coche puede calentarse muy rápido, y el menor puede sufrir un golpe de calor, que le cause daños permanentes o la muerte.

"Nunca deje a un niño solo dentro de un vehículo, ni siquiera por un minuto", es el mensaje que traslada AESVi junto con ANEC, asociación internacional sin ánimo de lucro respaldada por la Comisión Europea, en un folleto informativo para prevenir el olvido de menores en el interior de los vehículos y sus graves riesgos para la vida de los mismos.

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Estas asociaciones recuerdan que hay 1.400 muertes en el mundo relacionadas con niños olvidado en vehículos, aunque muchos casos no se reportan, así como que la mayoría de los casos son de niños menores de 5 años.

El 80 % de sobrecalentamientos en el interior del coche suceden en tan solo 10 minutos, por lo que existe peligro de alto riesgo en días calurosos o cuando el vehículo está aparcado bajo el sol, incluso en días nublados.

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Aunque la mayoría de los padres piensen que 'esto nunca me pasaría a mí', AESVi señala que el estrés, el cansancio o los cambios de rutina pueden causar olvidos y puede ocurrirle a cualquiera.

Mira antes de cerrar y revisar el asiento trasero, donde los niños pueden estar dormidos y pasar desapercibidos; extremar la atención cuando cambien las rutinas, por ejemplo, sobre quién recoge al menor; pedir que te avisen inmediatamente si tu hijo no ha llegado a la guardería o al cole o llamar a los servicios se emergencia si se ve a un niño solo dentro de un coche son algunas de las recomendaciones.

También incide en mantener el coche cerrado y evitar que el niño pueda entrar para jugar en el interior y no olvidarse de las mascotas que corren los mismos peligros, y recuerda que algunos automóviles disponen de sensores que detectan la presencia de menores.

ANEC en acción está trabajando en el seno de la ONU para desarrollar la primera regulación internacional con el objetivo de prevenir los accidentes de niños olvidados en el automóvil. EFE

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EFE

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