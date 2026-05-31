Podio de Rubén Fernández en el Gran Premio de Alemania de MXGP

Redacción Deportes, 31 may (EFE).- El español Rubén Fernández (Honda) se clasificó este domingo tercero en el Gran Premio de Alemania, sexta cita del Mundial de motocrós MXGP y disputado en la pista de Teutschenthal.

Rubén Fernández se hizo con una plaza en el podio final merced a un tercer puesto en la primera manga y un séptimo en la segunda.

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El líder del Mundial, el belga Lucas Coenen (KTM), se hizo con la victoria tras ganar las dos mangas, en la primera por delante del esloveno Tim Gajser (Yamaha) y en la segunda secundado por el neerlandés Jeffrey Herlings (Honda).

Coenen lidera el Mundial ahora con 344 puntos, 31 más que Herlings. Fernández es octavo con 216. EFE