Transportes evalúa la resiliencia de los puentes ante inundaciones con un nuevo contrato

Madrid, 29 may (EFE).- El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 6,6 millones de euros un contrato de servicios de asistencia técnica para evaluar la resiliencia de los puentes de la Red de Carreteras del Estado ante inundaciones.

La licitación, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permitirá analizar la vulnerabilidad de puentes críticos frente a eventos hidrometeorológicos y priorizar medidas de adaptación al cambio climático.

La actuación, cofinanciada con fondos Connecting Europe Facility, busca reducir los riesgos asociados a inundaciones y otros eventos hidrometeorológicos, cuya frecuencia e intensidad pueden verse incrementadas por el cambio climático.

El ámbito de actuación son los puentes de la Red de Carreteras del Estado y se centrará en el análisis de estructuras pertenecientes a la red transeuropea de transporte TEN-T, así como de aquellas que, aun no formando parte de esta red, puedan considerarse de especial interés por sus características o potencial vulnerabilidad.

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Los trabajos incluirán la recopilación y análisis de información y la elaboración de una metodología homogénea para cuantificar el riesgo, además de mejorar las herramientas digitales de alerta temprana y respuesta ante inundaciones, según ha explicado el Ministerio de Transportes. EFE