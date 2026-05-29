La Alianza por la Restauración de la Naturaleza invita a recuperar ecosistemas dañados

Madrid, 29 may (EFE).- La Alianza por la Restauración de la Naturaleza organiza del 30 de mayo al 7 de junio medio centenar de iniciativas en distintos puntos de la península y Baleares con el objetivo de hacer un llamamiento a "reforzar la protección y la recuperación de los ecosistemas", en el marco del Día Mundial del Medioambiente, el 5 de junio.

Desde la Alianza recuerdan que España "debe remitir a la Comisión Europea su Plan Nacional de Restauración antes de septiembre de este año, en cumplimiento del Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza".

Por ello, reclama un Plan Nacional de Restauración "ambicioso, con medidas efectivas, financiación suficiente y participación social, e integración de la restauración ecológica en las políticas agrarias, forestales, hídricas y territoriales, según informa en un comunicado la ONG Ecologistas en Acción.

PUBLICIDAD

Además de Ecologistas, forman parte de la Alianza la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas (FIRE), la Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos (AEMS) - Ríos con Vida, Amigas de la Tierra, la Asociación española de Educación Ambiental, la Asociación Galega de Custodia do Territorio, Barrios por el Clima, Equilibrio Marino, Fridays For Future, Fundación Entretantos, Fundación Global Nature, Oceana, SEO/BirdLife, WWF y UGT, entre otras.

La Alianza hace además un llamamiento a reforzar la protección y recuperación de los ecosistemas frente al deterioro ambiental y al debilitamiento de las políticas destinadas a protegerlos.

Alertan de que los impactos de la crisis climática y ecológica "son cada vez más visibles", como inundaciones, incendios forestales, sequías y olas de calor, que evidencian la vulnerabilidad de los territorios y la necesidad de mantener ecosistemas sanos capaces de amortiguar estos fenómenos extremos y recuerdan que restaurar la naturaleza es "una cuestión de justicia ecológica".

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, advierten de que las herramientas de protección ambiental "están siendo cuestionadas bajo argumentos como la simplificación administrativa o la competitividad económica", en unas circunstancias en las que la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad "exigen reforzarlas".

Recuerdan que España alberga una de las mayores riquezas naturales de Europa, pero "gran parte de sus ecosistemas se encuentran degradados".

Explican que "la restauración ecológica no consiste en maquillar los daños ni en compensar la destrucción; consiste en devolver vida a los ecosistemas y garantizar que las personas puedan vivir en territorios sanos, resilientes y biodiversos. Invertir en ecosistemas sanos es invertir en resiliencia social y económica", subraya la Alianza por la Restauración.

PUBLICIDAD

Las actividades que se llevarán a cabo durante la Semana de Acción por la Naturaleza están impulsadas por colectivos sociales, vecinales, científicos y ecologistas e incluyen restauración y cuidado de ecosistemas, actividades divulgativas, encuentros comunitarios y movilizaciones destinadas a visibilizar conflictos ambientales y defender la recuperación de los territorios.

Desde la Alianza sostienen que "restaurar la naturaleza es recuperar la capacidad de los territorios para sostener la vida. Es reparar daños acumulados, fortalecer comunidades y construir un futuro más justo y habitable". EFE