España condena el impacto de un dron ruso en Rumanía que ha dejado dos heridos

Madrid, 29 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha condenado este viernes la incursión de un dron ruso en Rumanía, que ha impactado en un edificio residencial y ha causado dos heridos, y ha transmitido su solidaridad al país, "socio de la UE y aliado OTAN", y a su homóloga rumana, Toiu Oana.

En una publicación de la red social 'X', Albares ha garantizado que "España seguirá apoyando la paz en Ucrania y la seguridad europea".

El dron ha impactado en la madrugada de este viernes contra un edificio de apartamentos en la ciudad rumana de Galati, cerca de la frontera con Ucrania, desatando un incendio que ha causado heridas leves a dos personas, según han informado las autoridades del país balcánico. EFE

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