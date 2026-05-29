España arranca este sábado su camino a Nueva Jersey

Madrid, 29 may (EFE).- La selección española arranca este sábado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) su camino en busca de su segunda estrella, que tendría que ganar en la final del Mundial en Nueva Jersey el 19 de julio.

El equipo de Luis de la Fuente se reunirá este sábado a las 17.00 horas CEST (-2 GMT) en esas instalaciones cercanas a la capital española, con vistas a los dos encuentros amistosos que disputará antes de la Copa del Mundo, y llevará a cabo el domingo su primer entrenamiento, que será abierto al público.

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El combinado nacional trabajará a la espera de poder contar aún con todos los futbolistas, ya que Martín Zubimendi, Mikel Merino y Fabián Ruiz serán baja al disputar ese mismo día la final de la Liga de Campeones, que enfrentará al PSG y al Arsenal, mientras que Yeremy Pino también gozará de descanso adicional tras ganar la Liga Conferencia el pasado miércoles con el Crystal Palace ante el Rayo Vallecano.

Se espera que los citados futbolistas se incorporen a la concentración antes de viajar a La Coruña, donde el 4 de junio España disputará su primer amistoso, frente a Irak.

Tras el encuentro pondrá rumbo a Chattanooga (Atlanta, Estados Unidos), donde establecerá su cuartel general para la primera fase del Mundial.

Allí será recibida por autoridades y el día 6 llevará a cabo un entrenamiento abierto al público local para empezar a preparar el segundo amistoso, que será en Puebla (México) el 8 de junio ante Perú.

Tras esta última prueba, los de Luis de la Fuente pondrán su mente en los partidos oficiales del Mundial, que España disputará en el grupo H. Preparación en Chattanooga y dos partidos en Atlanta, a dos horas de distancia, contra Cabo Verde el 15 de junio y Arabia Saudí el 21.

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Ya el 27 cerrará la fase de grupos ante Uruguay, en un partido que se disputará en Guadalajara (México).

Tras esto, en caso de pasar de ronda, Los Ángeles -primeros de grupo- o Miami -segundos- aguardarán a la expedición de España, que será itinerante hasta una potencial final el 19 de julio, el objetivo que se marca el equipo de Luis de la Fuente, que llega al torneo como campeona de Europa. EFE

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