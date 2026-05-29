El pádel es el deporte que más creció en fichas en 2025 con un incremento del 7,7%

Madrid, 29 may (EFE).- El pádel fue, entre los deportes mayoritarios, el que más creció en cuanto a número de fichas federativas, al pasar de 109.040 en 2024 a 117.508 el pasado año, un 7,7 por ciento más, mientras que el fútbol se mantuvo como el que más licencias contabilizó, con 1,27 millones.

Estos datos se recogen en el Anuario de Estadísticas Deportivas 2026, elaborado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en el que se detalla que el pasado año se contabilizaron 4,3 millones de fichas, un 1,5 por ciento más que en 2024 y un 11,5 si se compara con 2019, el año previo a la pandemia.

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No hay alteraciones entre los diez deportes con más federados, encabezados por el fútbol, con un 29,2 por ciento del total de fichas.

Le siguen baloncesto (10,3 por ciento), caza (7,5), golf (7,2), montaña y escalada (6,6), voleibol (2,8), pádel (2,7), balonmano (2,4), tenis (2,1) y atletismo (2,0).

Por detrás se sitúan judo (1,9 por ciento), kárate (1,8), patinaje (1,8) y ciclismo (1,7), que adelanta a la natación (1,6).

El baloncesto pasó de 440.427 licencias a 453.092; el golf, de 305.603 a 317.155 y el balonmano, de 102.933 a 106.906, mientras que el fútbol perdió 16.789 licencias.

El pádel pasó a tener 8.468 fichas más y como ocurrió en 2024, fue el deporte que mayor incremento experimentó por porcentaje.

Al margen del fútbol, entre los que decrecieron están el tenis, con 4.856 fichas menos (91.557 en 2025), un 5,04 por ciento menos respecto a 2024, y el judo, que pierde 2.526 fichas hasta quedar en 81.929.

Entre los deportes minoritarios, destaca el boxeo, que gana 6.828 licencias, un 44,5 por ciento más.

Entre el total de federados, se mantiene la notable desigualdad entre hombres (74,5 por ciento) y mujeres (25,5) y por comunidades, Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana concentran algo más de la mitad (54,4 por ciento).

El baloncesto es el deporte donde hay más licencias femeninas, con 163.770, seguido del fútbol (127.242), la montaña y escalada (106.071), el voleibol (87.975) y el golf (86.301).

La gimnasia es la disciplina con un porcentaje mayor de fichas femeninas respecto al total, con el 92,7 por ciento, por delante de la hípica (76 por ciento) y el voleibol (71,1).

El número de clubes deportivos descendió notablemente en 2025, al pasar de 57.330 a 21.001, lo que se achaca a la disminución en el registro de clubes de fútbol motivada por un cambio metodológico introducido por la Real Federación Española de Fútbol para computar solo los que participan de forma activa en la competición de la temporada de referencia.

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En cuanto a los deportistas de alto nivel, ascendieron un cuatro por ciento hasta los 6.325, de los que el 58,2 por ciento fueron hombres y el 41,8 mujeres.

España logró 947 medallas en competiciones deportivas y se batieron 805 récords nacionales, sobre todo en natación (22,9 por ciento), halterofilia (18,4) y salvamento y socorrismo (9,1).

Hubo 3.988 controles antidopaje, de los que el 45,2 por ciento fueron en competición, y se registraron 29 positivos.

En cuanto a los hábitos deportivos de la población, seis de cada diez personas mayores de 15 años practicó deporte. Sigue siendo superior el índice de participación de los hombres (66,2 por ciento) respecto a las mujeres (59,5), si bien la brecha se reduce en comparación con los 11,3 puntos de 2022. EFE

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