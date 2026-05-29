Acepta 20 años de prisión por matar a golpes a su padre en Narón (A Coruña)

Un joven acusado de matar a golpes a su padre en la localidad coruñesa de Narón ha aceptado 20 de prisión, y el pago de un total de 250.000 euros en indemnizaciones a sus hermanos por daños morales, por un delito consumado de asesinato con alevosía y ensañamiento.

Ha sido en el juicio fijado para este viernes en la Audiencia Provincial de A Coruña tras un acuerdo entre el Ministerio Público, la acusación particular y la defensa al reconocer los hechos el encausado y acordarse una rebaja de la condena en sentencia firme. La misma incluye el agravante de parentesco y la atenuante analógica de intoxicación etílica.

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"En las horas previas al suceso había consumido bebidas alcohólicas en cantidades que afectaban al control de los impulsos", ha señalado el representante de Fiscalía en Sala, donde estaba previsto que se iniciase este viernes el juicio tras la constitución del Tribunal del Jurado.

En concreto, entre otras medidas, como diez años de libertad vigilada tras la pena de cárcel, el encausado deberá abonar 190.000 euros a su hermana y 60.000 a su hermano.

ATAQUE "A TRAICIÓN"

"Confesó los hechos, reconoció el ataque a traición, la alevosía, y el ensañamiento sobre su padre", ha especificado el letrado de la defensa tras el acuerdo, en declaraciones a los medios de comunicación. Con este pacto, ha añadido, "evita la prisión permanente revisable", pena que reclamaba la acusación particular en representación de su hermana.

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En cuanto a la situación del procesado, ha explicado que el joven "venía arrastrando una situación de abandono del padre desde que era pequeño después de sufrir muchos malos tratos". "Ese día explotó", ha recalcado, aunque ha apuntado que "eso no justifica su conducta". "Está muy arrepentido, es persona sin antecedentes", ha recalcado.

En este sentido, el abogado de la acusación particular ha manifestado que, para aceptar la rebaja de la condena, han "tenido en cuenta el arrepentimiento y el esfuerzo económico". "Aumenta la indemnización, pedíamos 100.000 euros", ha concretado.

HECHOS

Los hechos que se juzgan ocurrieron en la tarde del 31 de marzo de 2024 en la vivienda en la que la víctima residía con su madre, una mujer dependiente de 89 años. Aunque el joven no vivía habitualmente con su padre, dado que convivía con la madre desde los ocho años, ese día se encontraba en el piso, ubicado en Narón.

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En un momento dado, según recoge el Escrito Fiscal, el joven comenzó a agredir a su padre "de manera sorpresiva y brutal". El ataque comenzó en la habitación del hombre, que padecía diversas enfermedades y una salud "muy deteriorada".

El hombre lo derribó a golpes y, una vez en el suelo, siguió pegándole patadas y pisotones en la cabeza, incluso después de que la víctima se quedase inconsciente. Solo paró cuando fue reducido por la policía. La víctima falleció en el hospital al día siguiente.

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