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La Policía vinculó unas anotaciones del socio de Zapatero con un contrato de 400.000 euros del Gobierno con Huawei

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La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional vinculó unas anotaciones encontradas en una agenda de Julio Martínez Martínez, el empresario y socio del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero investigado en el 'caso Plus Ultra', con un contrato suscrito por el Gobierno con la compañía china Huawei por valor de unos 400.000 euros.

Así consta en un informe policial incluido en el sumario del caso, al que ha tenido acceso Europa Press, relativo a una entrada y registro en un domicilio del empresario, donde los agentes intervinieron una gran cantidad de agendas con anotaciones sobre distintos temas.

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En concreto, la UDEF halló la frase "Huawei-100 fin de mes" y "400 contrato", que relaciona con "el anuncio de una licitación para el suministro de equipamiento de la firma Huawei destinado a su red de datos".

Se trata, según los investigadores, de un contrato "por un valor estimado de 400.000 euros" que "tiene como objetivo la renovación de repuestos para routers y switches ya instalados en la Red Ferroviaria de Interés General".

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Más adelante, la Policía encuentra más frases manuscritas en la misma agenda: "Carbon-Huawei Visita-26 fra". Infieren que podrían corresponderse con la semana de la Cumbre Global de Eficiencia Energética celebrada en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), que tuvo lugar el 26 y 27 de mayo y en la que participó Huawei.

En los registros en los domicilios de Julio Martínez, los investigadores hallaron, además de un total de 286.070 euros escondidos en bolsas, neceseres y muebles de su casa, cuatro ordenadores portátiles, 14 teléfonos móviles, nueve relojes de lujo de marcas como Rolex, Patek Philippe, Hublot, Omega o Bulgari y numerosa documentación física.

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