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Jonathan Andic deja temporalmente sus cargos en Mango en una carta abierta a la plantilla

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Barcelona, 26 may (EFE).- Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, ha anunciado este martes en una "carta abierta" a la plantilla que deja temporalmente sus cargos en la compañía, aunque conservará sus responsabilidades en los "proyectos familiares, empresariales y sociales", para centrarse en defender su inocencia.

En la carta, remitida a EFE por portavoces autorizados de la familia, el hasta ahora vicepresidente de Mango argumenta que la "atención y el foco" que exige su defensa en el proceso judicial, tras su imputación por el presunto homicidio de su padre, le impide "mantener el alto compromiso" que exigen sus responsabilidades en la compañía.

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Andic fue detenido la semana pasada, y puesto en libertad bajo fianza de un millón de euros, por su presunta relación con el homicidio de su padre Isak, quien falleció en diciembre de 2024 al caer desde una altura de más de 100 metros en una excursión en la montaña de Collbató (Barcelona) en la que le acompañaba su hijo.

En la misiva, Jonathan Andic mantiene que la acusación de homicidio es "injusta e infundada" y denuncia que se haya construido un relato con una visión "descontextualizada y tergiversada" de lo sucedido, aunque se muestra convencido de que se demostrará su inocencia.

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En ese sentido, asegura que siempre ha querido "profundamente" a los suyos y, "de una manera muy especial", a su padre. "Vivimos juntos muchos momentos felices, entrañables y llenos de cariño. Como sucede en tantas familias, también hemos tenido momentos difíciles y complejos", subraya Andic, tras insistir en que esas situaciones fueron superadas "con gran esfuerzo, generosidad y ayuda".

El primogénito del fundador de Mango puntualiza que, para defenderse en el proceso judicial abierto, ha decidido apartarse "temporalmente" de su "dedicación" a Mango, "conservando el vínculo con otros proyectos familiares, empresariales y sociales".

"Tomo esta decisión con tristeza, pero convencido de que es lo mejor para la compañía y para mí. Afronto este proceso con serenidad y entereza, y necesito concentrar toda mi energía en demostrar mi inocencia", agrega la carta abierta.

Jonathan Andic recuerda que cuenta con el "apoyo" de su familia y de su entorno, por lo que asume esta situación con "la tranquilidad" y la "convicción" de que los hechos demostrarán "de forma clara" su inocencia, y que "la verdad acabará imponiéndose".

"Escribo estas palabras con sinceridad y humildad, desde el dolor, la impotencia y la frustración de encontrarme ante un relato de presunta culpabilidad que no responde a la realidad", afirma el primogénito.

"Hace unos diecisiete meses perdí a mi padre, en unas circunstancias profundamente dolorosas para mí, mi familia y nuestro entorno cercano. A ese duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación que puede recaer sobre una persona", subraya Jonathan Andic.

El hijo del fundador de Mango denuncia asimismo que se ha "construido un relato público" con una "visión parcial, descontextualizada y tergiversada, que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad".

A continuación, adjuntamos el contenido íntegro de la carta abierta que Jonathan Andic ha remitido a la plantilla de Mango:

"Escribo estas palabras con sinceridad y humildad, desde el dolor, la impotencia y la frustración de encontrarme ante un relato de presunta culpabilidad que no responde a la realidad. Hace unos diecisiete meses perdí a mi padre, en unas circunstancias profundamente dolorosas para mí, mi familia y nuestro entorno cercano. A ese duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación que puede recaer sobre una persona.

Quiero expresar, con el corazón, que he querido y quiero profundamente a los míos, y de una manera muy especial, a mi padre. Vivimos juntos muchos momentos felices, entrañables y llenos de cariño. Como sucede en tantas familias, también hemos tenido momentos difíciles y complejos, que superamos con gran esfuerzo, generosidad y ayuda. El amor, el respeto y el vínculo que siempre hemos sentido forman parte del ADN de nuestra familia, como saben aquellos que nos conocen bien.

Se ha construido un relato público con una visión parcial, descontextualizada y tergiversada, que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad. Sé que desmontarlo exigirá tiempo, esfuerzo y una dedicación intensa.

La atención y el foco que exige mi defensa en el proceso judicial, en este momento, no me permite mantener el alto compromiso que exige mi rol en la compañía. Por este motivo, y desde la responsabilidad, he decidido apartarme temporalmente de mi dedicación a MANGO, conservando el vínculo con otros proyectos familiares, empresariales y sociales.

Tomo esta decisión con tristeza, pero convencido de que es lo mejor para la compañía y para mí. Afronto este proceso con serenidad y entereza, y necesito concentrar toda mi energía en demostrar mi inocencia.

Con el pleno apoyo de mi familia y de mi entorno, asumo esta situación con la tranquilidad y la convicción de que los hechos demostrarán de forma clara mi inocencia, y de que la verdad acabará imponiéndose". EFE

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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