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El PNV insiste en que la legislatura no puede llegar a su fin

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Madrid, 26 may (EFE).- La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha insistido este martes en que la legislatura no puede llegar a su fin en 2027 y que no se puede continuar en esta "situación de irresponsabilidad completa".

En declaraciones a medios en los pasillos del Congreso, Vaquero ha refrendado las palabras del presidente del PNV, Aitor Esteban, quien este fin de semana advirtió que terminar la legislatura es una "irresponsabilidad" y que la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "es muy seria".

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El PNV, ha insistido Vaquero, dice "alto y claro" que esta legislatura "no puede llegar a su fin", y que no se puede estar "en esta situación de irresponsabilidad completa hasta 2027", pero es el Gobierno quien tiene la "responsabilidad" de darse cuenta.

Todo ello en un momento en el que los diferentes casos judiciales que hay alrededor del Gobierno y del presidente Pedro Sánchez hacen que la "crispación" que hay en el en el Congreso "sea cada vez mayor".

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Además, ha criticado, el Gobierno lleva tres años sin presupuestos, está gobernando "vía decreto" y "no se traen leyes importantes" al Congreso ni se negocia. EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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