El Gobierno adjudica a la sociedad Siete el nuevo canal de televisión en abierto

Madrid, 16 may (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la adjudicación de la licencia para un nuevo canal en abierto a la empresa Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo, que se ha presentado al concurso bajo el acrónimo Siete.

El ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este martes esta adjudicación en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y en la que se ha referido a un concurso al que también se presentó Mediaset.

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El nuevo canal se enmarca en el plan técnico de la televisión digital terrestre (TDT), que se aprobó en 2025 para adaptarse a los estándares digitales y que contempla la adjudicación de una nueva licencia para un canal de televisión en abierto. EFE

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