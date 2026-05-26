Espana agencias

El Gobierno adjudica a la sociedad Siete el nuevo canal de televisión en abierto

Guardar
Google icon

Madrid, 16 may (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la adjudicación de la licencia para un nuevo canal en abierto a la empresa Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo, que se ha presentado al concurso bajo el acrónimo Siete.

El ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este martes esta adjudicación en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y en la que se ha referido a un concurso al que también se presentó Mediaset.

PUBLICIDAD

El nuevo canal se enmarca en el plan técnico de la televisión digital terrestre (TDT), que se aprobó en 2025 para adaptarse a los estándares digitales y que contempla la adjudicación de una nueva licencia para un canal de televisión en abierto. EFE

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno aprueba deducciones fiscales a los patrocinadores del viaje del papa

Infobae

El juez pospone la declaración de Zapatero al 17 y 18 de junio

Infobae

Richard Ford: "Si no me muero antes, publicaré una novela cómica sobre la eutanasia"

Infobae

La primera jueza de Plus Ultra apuntó a que Zapatero influyó ante ejecutivos de Repsol

Infobae

Las pinturas polícromas de Altamira dialogan con la biocerámica de Daniel Schweitzer

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Plus Ultra | El juez Calama pospone la declaración de Zapatero al 17 y 18 de junio

Última hora del caso Plus Ultra | El juez Calama pospone la declaración de Zapatero al 17 y 18 de junio

El Gobierno aprueba la Ley de IA: multas de hasta 35 millones, prohibición de los ‘deepfakes’ sexuales y más control sobre contenidos manipulados

Las casas modulares que cuestan lo mismo que un móvil y se construyen en solo siete días

El juez Peinado cita a Begoña Gómez a una audiencia preliminar como acusada este 9 de junio y le advierte que, si no asiste, será llevada “por la fuerza pública”

El PSOE prohíbe a cargos públicos y miembros del partido aceptar regalos como las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero

ECONOMÍA

El Gobierno aprueba beneficios fiscales para las empresas que patrocinen la visita del Papa a España

El Gobierno aprueba beneficios fiscales para las empresas que patrocinen la visita del Papa a España

Es oficial: el Gobierno amplía la jubilación flexible a los autónomos y se podrá solicitar desde el primer día de pensión

El Gobierno aprueba la Ley de IA: multas de hasta 35 millones, prohibición de los ‘deepfakes’ sexuales y más control sobre contenidos manipulados

Qué pasa con los inquilinos obligados a pagar la tasa de basuras si finalmente queda anulada

Jonathan Andic abandona la vicepresidencia de Mango en plena investigación por la muerte de su padre

DEPORTES

Cuánto se llevan los clubes por ceder a sus futbolistas para el Mundial 2026

Cuánto se llevan los clubes por ceder a sus futbolistas para el Mundial 2026

Luis de la Fuente, sobre la recuperación de Lamine Yamal y Merino: “Siendo optimistas estarán en el primer partido, pero se valorará si es interesante que jueguen”

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La indirecta de Huijsen tras quedarse fuera de la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Los 26 de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: Joan Garcia a Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Merino