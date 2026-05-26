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El Alavés de Quique Sánchez Flores será muy diferente la próxima temporada

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Vitoria, 26 may (EFE).- El director deportivo del Alavés, Sergio Fernández, confirmó este martes que el equipo de Quique Sánchez será muy diferente la próxima temporada, tal y como ya adelantó el técnico la semana pasada.

“Quique (Sánchez Flores) se siente más cómodo con otro sistema”, desveló el responsable deportivo del conjunto vasco, en referencia a que cambiará el 5-3-2 de este curso por un 4-4-2 más clásico. “Es un sistema en el que él se siente más cómodo y donde cree que puede hacer evolucionar a los jugadores”, apuntó Sergio Fernández.

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El portavoz albiazul avanzó que su entrenador “quiere equipos más verticales, de una transición mucho más directa”, pero el director deportivo agregó que no quiere un equipo “encorsetado”.

“Tenemos que ser complementarios, ganar duelos, segundas jugadas y aprovechar velocidad de los jugadores de banda, pero no podemos perder la oportunidad de tener jugadores como Aleñá, Denis, Antonio o Guevara, que son otro tipo de jugadores”, matizó.

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“Cambiar de sistema te obliga a cambiar de perfiles, pero no vamos a perder la seña de identidad respecto a la polivalencia de los jugadores que queremos incorporar”, incidió.

Sergio Fernández reconoció que “hay una sintonía y una química especial con Quique”. “Ha entendido quiénes somos, cuáles son los procesos que tenemos que seguir y cuáles son nuestros objetivos”, subrayó el director deportivo. “Que no le quepa la duda a nadie que queremos ser mejores cada año y creemos que lo somos”, aseguró.

El director deportivo, que continuará al menos tres temporadas más en el club vitoriano, confesó que le gustaría que “los objetivos del equipo fueran otros”, pero aclaró que no se debe “menospreciar lo que significa estar en Primera”.

“Está al alcance de muy pocos objetivos conseguir la permanencia, es extremadamente complicado y cada vez se va a poner tremendamente complicado”, avanzó Sergio Fernández, que se sentó ante los medios de comunicación “satisfecho, feliz y orgulloso” de que sigan confiando en él.

“Seguiré mientras que él (e presidente del club, Josean Querejeta), quiera que siga”, asumió y agradeció poder haber vivido todo lo que ha vivido en estos diez años, nueve de ellos en la máxima categoría.

“Si queremos tener otro tipo de aspiraciones tenemos que rozar la perfección y que otras organizaciones no brillen como suelen hacerlo”, admitió, consciente de que todo el mundo, incluida la afición, tiene que poner “su granito de arena”.

“Hay mucha gente a la que le gustaría estar en nuestra posición pero solo hay 20 equipos”, celebró. EFE

jd/nu/og

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EFE

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