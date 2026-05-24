El Deportivo regresa a Primera ocho años después

Madrid, 24 may (EFE).- El Deportivo de La Coruña no falló y certificó su regreso, ocho años después, a la máxima categoría del fútbol español, tras imponerse este domingo por 0-2 al Valladolid en una penúltima jornada de LaLiga Hypermotion en la que el Zaragoza consumó la tragedia y se despidió del fútbol profesional.

La igualada del conjunto aragonés, que logró un insuficiente empate (1-1) en su visita al campo de Las Palmas, selló el descenso del Zaragoza a Primera RFEF, la misma categoría en la que militarán el próximo curso el Huesca y la Cultural Leonesa, que como los 'blanquillos' consumaron este domingo su descenso de categoría.

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Triste destino que contrastó con la alegría incontenible de los jugadores del Deportivo de La Coruña, que pusieron fin este domingo en el estadio José Zorrilla de Valladolid a una espera de ocho años, dos de ellos en Primera RFEF, para volver a militar entre los grandes del fútbol español.

Un ascenso que tuvo un nombre propio, el del joven delantero camerunés Nsongo Bil, de 21 años, que en apenas tres meses ha pasado de ser un recurso de emergencia, ese jugador del filial que araña unos minutos, a convertirse en el nuevo ídolo del deportivismo.

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Traje de superhéroe que el camerunés, que llegó en el verano de 2024 a la cantera blanquiazul procedente del Canon Yaoundé, ha ido tejiendo a base de goles, como atestiguan la seis dianas que Bil ha firmado en las últimas catorce jornadas.

Cifras que llevaron al técnico deportivista, Antonio Hidalgo, a convertir al africano en un titular indiscutible en el último mes y medio. Una confianza a la que Nsongo Bil respondió con goles, como el doblete que firmó este domingo en Valladolid y que certificó el retorno del Deportivo a Primera.

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Un ascenso que el Almería, como ya le ocurrió el pasado año, tendrá que buscar a través de la promoción, tras quedarse este domingo sin ninguna opción de lograr el ascenso directo, tras caer este domingo por 3-1 ante un Sporting de Gijón sin nada ya en juego.

Circunstancia que no impidió a los de Rubi, que parece más cuestionado que nunca, verse claramente superados por el conjunto asturiano, que a los veinte minutos de juego ya dominaba por 2-0 en el marcador con un doblete del delantero colombiano Juan Otero.

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Todo un varapalo para el equipo indálico, que no puede permitirse más fallos en la última jornada ante el Valladolid si no quiere quedarse fuera, incluso, de unas eliminatorias de ascenso, que hace no mucho se daban por hechas en el entorno del conjunto rojiblanco.

Pero el Almería no será el único que se jugará en la última fecha del campeonato el billete para la promoción de ascenso a la que también aspiran el Málaga, Las Palmas, el Castellón, el Burgos e, incluso, el Eibar.

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Si el Málaga, que visitará en la última jornada a un Zaragoza ya descendido, y Las Palmas, que viajará a Riazor para medirse a un Deportivo inmerso en plena celebración del ascenso, parecen tenerlo en su mano, el Castellón vivirá un auténtica final con el Eibar en Castalia.

Un encuentro que no sólo marcará el destino del conjunto 'orellut', que se aferró a la sexta plaza, la última que permite jugar la promoción, tras imponerse este domingo por 0-1 al Huesca, sino también el del Burgos, séptimo igualado a puntos con los de La Plana, que mantuvo vivo el sueño del ascenso tras derrotar por 0-2 a la Cultural Leonesa con un doblete de David González.

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Pero el duelo entre castellonenses y eibarreses no será la única 'final' de la última jornada, en la que el Leganés y el Eibar pelearán en el estadio de Butarque por evitar ocupar la última plaza de descenso a Primera RFEF.

Un partido en el que el Leganés, que encadenó su sexta jornada consecutiva sin vencer, tras caer este domingo por 3-0 ante un Cádiz que se aseguró la permanencia, contará con una pequeña ventaja, ya que a los madrileños le valdría con un empate para lograr la salvación.

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Todo lo contrario que al Mirandés, al que sólo le vale ganar, tras prolongar este domingo el sueño de la permanencia al vencer por 3-1 al Granada con un doblete de Unax del Cura.

Cálculos que ya no servirán de nada al Zaragoza, que se despidió este domingo del fútbol profesional tras certificar su descenso a Primer RFEF con un empate 1-1 en el campo de Las Palmas.

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Un punto insuficiente para evitar un descenso con el que el conjunto 'blanquillo' había coqueteado más de lo conveniente en las últimas campañas. Avisos que no sirvieron para evitar una crisis futbolística e institucional que ha acabado por expulsar al Zaragoza del fútbol profesional.

Destino que los de David Navarro compartirán con la Cultural Leonesa, que consumó su descenso tras perder por 0-2 ante el Burgos, y el Huesca, que perdió este domingo por 0-1 ante al Castellón, lo que dejó a Aragón sin ningún equipo en categoría profesional. EFE