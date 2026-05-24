El Celta felicita al Deportivo por el ascenso: "Nos vemos en LaLiga"

A Coruña, 24 may (EFE).- El Celta de Vigo ha felicitado este domingo al Deportivo de A Coruña por el ascenso: "Nos vemos en LaLiga".

A través de su cuenta de la red social X, el Celta ha señalado que "o noso derbi (nuestro derbi) regresa a Primera División", con el ascenso del club que es su 'eterno rival'.

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"Enhorabuena por completar esta travesía de regreso, Real Club Deportivo. Nos vemos en LaLiga", concluye el mensaje. EFE

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