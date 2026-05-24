Benassi: "El Deportivo siempre ha sido de Primera, pero ahora ya es oficial”

Valladolid, 24 may (EFE).- El italiano Massimo Benassi, consejero delegado del Deportivo, expresó su “tremenda alegría” por conseguir el ansiado regreso a Primera División, pero avisó de que el primer año en la máxima categoría no será fácil.

“Esto es una locura. Llevamos muchos trabajando para eso. Que haya pasado con más de 6.000 personas aquí y muchísima más en A Coruña, es algo increíble. Ascendimos a Segunda División y ahora a Primera, ahora toca disfrutarlo. El Deportivo siempre ha sido de Primera, pero ahora ya es oficial”, manifestó a los periodistas.

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“La temporada que viene va a ser muy difícil y lo sabemos, pero también lo fue la pasada en la vuelta a Segunda y la Primera RFEF. Queremos crecer y lo vamos a hacer. Daremos los pasos que toca, no nos vamos a parar aquí”, añadió.

En este sentido, Benassi recordó que la última jornada de LaLiga fue “una locura” para los equipos implicados en la lucha por el descenso, por eso él solo piensa de cara a la próxima campaña en “hacer los 45 puntos” necesarios para mantenerse en Primera,

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“Nosotros no vamos a perder nunca lo que nos ha traído hasta aquí. Ahora tenemos que centrarnos en disfrutar, luego ya tendremos tiempo para planificar”, afirmó Benassi, quien confirmó que Antonio Hidalgo dirigirá al Dépor en su vuelta a la élite.

“Ya está todo escrito, no hay nada que hablar. Ha hecho un trabajo increíble y nosotros estamos supercontentos con él. El equipo ha crecido muchísimo, es increíble lo que ha hecho el cuerpo técnico. Nosotros en el club nunca hemos tenido dudas. Nuestra confianza en él y en los jugadores siempre ha sido máxima. Los resultados lo han avalado”, aclaró. EFE

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dmg/apa