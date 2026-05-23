1-0. El Mallorca cumple con su parte con el gol de Pablo Torre

Palma, 23 may (EFE). - El Mallorca se marcha al descanso ganando al Oviedo por la mínima (1-0) gracias a un gol de Pablo Torre que le hace cumplir con su parte para lograr el milagro de la permanencia. EFE
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