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Educadoras de 0 a 3 años de toda España marchan mañana por Madrid y piden una ley estatal

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Madrid, 22 may (EFE).- Miles de educadoras de escuelas infantiles de 0 a 3 años de toda España volverán a marchar mañana por el centro de Madrid para reivindicar mejoras laborales y salariales y el reconocimiento de su profesión con una ley de mínimos de carácter estatal.

Una nueva marea amarilla partirá a mediodía de Atocha hasta la Puerta de Sol para reivindicar el blindaje del ciclo de 0 a 3 años, después de que el 7 de mayo más de 60.000 educadoras secundaran un paro general bajo el lema "no somos guarderías".

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La Plataforma Laboral Estatal de Escuelas Infantiles (PLEI), en huelga en Madrid desde el 7 de abril, considera que la marcha será "histórica" y reclamará una ley estatal de mínimos que acabe con la desigualdad territorial.

Que obligue a todas las administraciones, pero que dote a las comunidades autónomas de la financiación y la autonomía necesarias para poder cumplirla e incrementarla.

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"Una criatura o una educadora en Madrid, en Asturias o en Andalucía debe tener exactamente los mismos derechos, las mismas ratios y la misma dignidad laboral", recuerda la portavoz de PLEI Rosa Marín en un comunicado.

CCOO ha señalado que el Ministerio de Educación iniciará en la primera quincena de junio un grupo de trabajo para regular las ratios máximas en todo el sector, sea cual sea la titularidad de la escuela infantil, mediante la modificación de un real decreto de 2010.

No obstante, los sindicatos CCOO y CGT, así como PLEI consideran necesario mantener la presión en las calles.

La consejería de Educación de la Comunidad de Madrid también se ha comprometido a incluir la pareja educativa en los próximos contratos de gestión de escuelas y a no prorrogar los actuales pliegos para que en los nuevos se contemple un aumento de personal.

PLEI valora estos compromisos pero los considera insuficientes y señala grandes diferencias salariales de las educadoras según la tipología de centros y territorios.

Sin embargo estas mejoras salariales tendrán que plantearse en una nueva mesa negociadora con las patronales, ya que los sueldos de las educadoras los establece el convenio colectivo estatal firmado hace menos de un año por los sindicatos y las patronales del sector.

Blindar el carácter estrictamente educativo del primer ciclo de Educación Infantil que se imparte en 11.000 escuelas, públicas y privadas, será lema clave en esta manifestación. EFE

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EFE

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