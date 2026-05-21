UPN avisa al Athletic que irá a la justicia si no retira a Navarra del mapa de su camiseta

Pamplona, 21 may (EFE).- Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha advertido al Athletic Club de Bilbao de que acudirá a los tribunales si no retira el mapa de Euskal Herria, en el que se incluye el territorio de Navarra, de la nueva equipación que el equipo ha presentado para la próxima temporada.

La inclusión de las referencias a Navarra en la nueva camiseta del Athletic Club ha provocado la airada reacción de partidos políticos como UPN, PP y Vox que, además de pedir al club su retirada, exigen una respuesta de gobiernos y de instituciones deportivas.

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La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha remitido sendas cartas al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, al presidente del Athletic Club de Bilbao, Jon Uriarte, y a la presidenta navarra, María Chivite, para que se impida el uso de la prenda.

Para Ibarrola, esta representación gráfica "incorpora un mensaje de naturaleza política, identitaria e institucionalmente controvertida, al proyectar una determinada concepción territorial que incluye a la Comunidad Foral de Navarra dentro de una realidad política ajena a su marco jurídico, administrativo, institucional y político”.

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Considera la líder regionalista que esa representación “resulta especialmente lesiva para Navarra, por cuanto desconoce o relativiza su realidad política, jurídica e institucional diferenciada”, añade, y alude a las sanciones que podría conllevar el uso de uniformes deportivos "como soporte de mensajes políticos”.

Por ello, Ibarrola solicita la comprobación de la Real Federación Española de Fútbol y su posterior actuación en contra, un mensaje que replica en una misiva remitida al presidente del Athletic Club de Bilbao en el que le comunica lo solicitado a la RFEF y le requiere a que “retire" esta grafía y le avanza que si no se atiende el requerimiento, UPN acudirá a los tribunales.

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Por su parte, el presidente del PP en Navarra, Javier García, ha exigido al Athletic Club que retire de la camiseta para la próxima temporada tras entender que el club vasco "ha cruzado una línea muy peligrosa utilizando el fútbol como herramienta política y como altavoz ideológico”.

También Vox ha elevado a las instituciones su queja, al registrar en el Parlamento foral una propuesta de declaración para exigir al club vasco la retirada de ese mapa de su camiseta, y a LaLiga y al Consejo Superior de Deportes que impidan que las entidades deportivas "utilicen sus plataformas con fines políticos que afecten a la integridad territorial de Navarra". EFE

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