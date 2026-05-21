Espana agencias

UPN avisa al Athletic que irá a la justicia si no retira a Navarra del mapa de su camiseta

Guardar
Google icon

Pamplona, 21 may (EFE).- Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha advertido al Athletic Club de Bilbao de que acudirá a los tribunales si no retira el mapa de Euskal Herria, en el que se incluye el territorio de Navarra, de la nueva equipación que el equipo ha presentado para la próxima temporada.

 La inclusión de las referencias a Navarra en la nueva camiseta del Athletic Club ha provocado la airada reacción de partidos políticos como UPN, PP y Vox que, además de pedir al club su retirada, exigen una respuesta de gobiernos y de instituciones deportivas.

PUBLICIDAD

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha remitido sendas cartas al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, al presidente del Athletic Club de Bilbao, Jon Uriarte, y a la presidenta navarra, María Chivite, para que se impida el uso de la prenda.

Para Ibarrola, esta representación gráfica "incorpora un mensaje de naturaleza política, identitaria e institucionalmente controvertida, al proyectar una determinada concepción territorial que incluye a la Comunidad Foral de Navarra dentro de una realidad política ajena a su marco jurídico, administrativo, institucional y político”.

PUBLICIDAD

Considera la líder regionalista que esa representación “resulta especialmente lesiva para Navarra, por cuanto desconoce o relativiza su realidad política, jurídica e institucional diferenciada”, añade, y alude a las sanciones que podría conllevar el uso de uniformes deportivos "como soporte de mensajes políticos”.

Por ello, Ibarrola solicita la comprobación de la Real Federación Española de Fútbol y su posterior actuación en contra, un mensaje que replica en una misiva remitida al presidente del Athletic Club de Bilbao en el que le comunica lo solicitado a la RFEF y le requiere a que “retire" esta grafía y le avanza que si no se atiende el requerimiento, UPN acudirá a los tribunales.

Por su parte, el presidente del PP en Navarra, Javier García, ha exigido al Athletic Club que retire de la camiseta para la próxima temporada tras entender que el club vasco "ha cruzado una línea muy peligrosa utilizando el fútbol como herramienta política y como altavoz ideológico”.

También Vox ha elevado a las instituciones su queja, al registrar en el Parlamento foral una propuesta de declaración para exigir al club vasco la retirada de ese mapa de su camiseta, y a LaLiga y al Consejo Superior de Deportes que impidan que las entidades deportivas "utilicen sus plataformas con fines políticos que afecten a la integridad territorial de Navarra". EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Segaert se impone por sorpresa en Novi Ligure, Eulalio sigue de rosa

Infobae

Dimite el presidente del Comité Olímpico croata por caso de corrupción en el esquí

Infobae

El Levante recurre la sanción de dos partidos a Brugué

Infobae

El detenido por matar a la bisabuela de su expareja en Granada pasará mañana ante el juez

Infobae

Gibraltar valora que España vaya a retirar al Peñón de su lista de paraísos fiscales

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional bloquea las cuentas bancarias de Zapatero tras señalarle como el “vértice” de una presunta trama alrededor de Plus Ultra

La Audiencia Nacional bloquea las cuentas bancarias de Zapatero tras señalarle como el “vértice” de una presunta trama alrededor de Plus Ultra

Máximo Huerta reflexiona sobre el alzhéimer en su última novela: “El olvido y la demencia están inundándolo todo”

Así fueron los últimos minutos del vuelo Río-París que se estrelló en 2009 en el Atlántico: la cadena de errores que acabó con Air France y Airbus condenadas

Air France y Airbus, condenadas a pagar la multa máxima por la muerte de 228 personas en el accidente del vuelo Río-París de 2009

La Justicia reconoce la pensión compensatoria a una mujer separada tras 31 años de matrimonio y una vida laboral interrumpida por cuidar de los hijos de ambos

ECONOMÍA

La construcción bate récord de empleo, pero la jubilación masiva de albañiles y la falta de jóvenes pone en jaque al sector

La construcción bate récord de empleo, pero la jubilación masiva de albañiles y la falta de jóvenes pone en jaque al sector

Los motivos por los que pueden embargar tu casa y cómo evitarlo

Luz verde al mayor pacto de la vivienda en España: 7.000 millones para frenar la crisis inmobiliaria

El Supremo anula el registro único de alquileres turísticos del Estado considerando que carece de competencias y duplica el registro autonómico

El Gobierno desbloquea el proyecto para llevar el AVE a Extremadura y Jaén, pero enfada a Toledo, que seguiría aislado

DEPORTES

La Plaza de Colón se convierte en el epicentro de España para seguir a la selección de Luis De la Fuente en el Mundial 2026

La Plaza de Colón se convierte en el epicentro de España para seguir a la selección de Luis De la Fuente en el Mundial 2026

La IA llega a LaLiga: Tebas anuncia que la herramienta tecnológica se implantará en el arbitraje la próxima temporada

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

La selección de Inglaterra viajará con un kit de sueño debido a los problemas de insonorización y en las camas del hotel elegido para el Mundial 2026

La Pingry School, el cuartel general de Marruecos en el Mundial 2026: lujo, historia y herencia de selecciones favoritas