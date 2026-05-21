Sumar, ERC y Bildu piden la comparecencia de Albares en el Congreso por la flotilla

Madrid, 21 may (EFE).- Sumar, ERC y Bildu han pedido este jueves la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en la Comisión del ramo en el Congreso para informar sobre las decisiones que tomará el Gobierno tras la reciente detención por parte de Israel de activistas de una nueva flotilla rumbo a Gaza.

Entre los detenidos hay 44 españoles, pero el propio Albares ha informado de que este jueves por la mañana fueron trasladados a un aeropuerto para ser deportados vía Turquía.

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En la solicitud de comparecencia de Albares, Sumar (socio del PSOE en el Gobierno de coalición), ERC y Bildu le piden que informe sobre "las acciones y decisiones que adoptará" su ministerio tras el "secuestro" por parte de Israel de activistas de esta flotilla, interceptada el pasado lunes en aguas cerca de Chipre.

También reclaman a Albares que explique qué hará el Gobierno tras la difusión de un video en el que el ministro de Seguridad Nacional de Israel se burla de los activistas detenidos, un asunto por el que Ministerio de Asuntos Exteriores volvió a convocar a la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, para protestar.

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Albares compareció el pasado 7 de mayo en el pleno del Congreso para informar sobre otra flotilla que fue interceptada por Israel cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja de Gaza, y en la que fueron detenidos unos 175 activistas, entre ellos varios españoles. EFE