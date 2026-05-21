Sindicato de enfermeras Satse urge la aprobación del estatuto marco negociado con Sanidad

Madrid, 21 may (EFE).- El Sindicato de Enfermería, Satse, ha emplazado este jueves a los partidos políticos y a las comunidades a no guiarse por la "cerrazón partidista" y facilitar la puesta en marcha del estatuto marco negociado con el Ministerio de Sanidad para "evitar el abandono de la profesión enfermera".

El anteproyecto de ley que Sanidad acordó con los sindicatos del ámbito, -además de Satse, CCOO, UGT, CSIF y Cig Saúde- está pendiente de su paso por el Consejo de Ministros antes de que inicie su andadura parlamentaria en el Congreso, pero esta organización subraya en una nota que "no se puede perder más tiempo y hay que ofrecer ya soluciones" para que las enfermeras dejen de plantearse dejar su profesión.

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Así, ha recordado que un estudio que realizó el año pasado el Ministerio y el Instituto de Salud Carlos III y que ha sido publicado en la revista "Journal of Nursing Management", constata que una de cada cuatro enfermeras tiene intención de abandonar su trabajo en la próxima década, y casi dos de cada diez prevé hacerlo en apenas dos años.

Los motivos, la elevada temporalidad, la falta de tiempo, el escaso reconocimiento profesional, el salario insuficiente o la sobrecarga laboral; según el informe, esta situación va a tener un “potencial impacto estructural” sobre la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

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Sin embargo, denuncia Satse, "gestores y partidos políticos eluden su responsabilidad de garantizar una atención segura y de calidad al asegurar unas condiciones de trabajo justas y dignas". "Si persisten las políticas cicateras, cortoplacistas y guiadas más por intereses partidistas, el panorama, no ya en diez años, sino antes, será desolador", advierte.

Por ello, la organización sindical urge a partidos políticos y comunidades autónomas a que, una vez aprobada por el Gobierno la reforma del Estatuto Marco, no se guíen por la "cerrazón partidista" y posibiliten la puesta en marcha de las más de 100 medidas que incluye para mejorar las condiciones laborales del personal del SNS en aspectos fundamentales, como jornadas, estabilidad, reconocimiento profesional, jubilación o conciliación. EFE

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