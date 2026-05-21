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Sánchez y Meloni barajan una posible reunión en Roma la próxima semana

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Madrid, 21 may (EFE).- Los Gobiernos de España e Italia están manteniendo contactos para una posible reunión la próxima semana en Roma entre Pedro Sánchez y Giorgia Meloni, un encuentro que no está cerrado pero para el que hay voluntad por ambas partes.

Así lo han asegurado fuentes del Gobierno con motivo del viaje que realizará Sánchez la próxima semana a la capital italiana para ser recibido el miércoles, día 27, en el Vaticano por el papa.

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Su agenda incluye la víspera de esa jornada un acto en la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y un encuentro con empresarios de los dos países.

Las fuentes del Ejecutivo han explicado que la agenda no está aún totalmente cerrada, y ante la posibilidad de que haya un encuentro con Meloni, han señalado que hay voluntad por ambas partes de encontrar un momento para ello, pero no se sabe todavía si será posible o no.

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Han subrayado que Sánchez y Meloni coinciden en numerosas cumbres tanto en el ámbito de la Unión Europea como en otras citas internacionales y mantienen una buena relación, que aseguran que va a persistir haya o no esa reunión en Roma.

Además de su coincidencia en cumbres internacionales, ambos han mantenido hasta ahora un encuentro bilateral, el que protagonizaron también en la capital italiana hace dos años con motivo de la gira que hizo el jefe del Ejecutivo por varios países antes de que España asumiera la presidencia del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023.

Una reunión en la que expresaron su compromiso de buscar consensos y reforzar la relación estratégica entre ambos países pese a las profundas diferencias ideológicas entre ambos.

Eso no ha sido óbice, según se subraya desde el Gobierno, para que haya habido una cooperación institucional centrada en los intereses de sus dos países y en la agenda de la Unión Europea.

Así, han coincidido, por ejemplo, en la necesidad de colaboración en ámbitos como el Pacto sobre Migración y Asilo, la reforma del mercado energético y el fortalecimiento de la autonomía estratégica europea.

No obstante, también ha habido tensiones puntuales en el contexto europeo, como la que surgió en febrero de este año tras una reunión previa a una cumbre informal de la UE impulsada por Italia, Alemania y Bélgica, a la que Sánchez no fue invitado y por la que el Gobierno español expresó su queja ante Roma.

Pese a las diferencias, ha ido habiendo un progresivo acercamiento entre las posiciones de España e Italia en asuntos como la guerra en Irán y la actitud de Israel. EFE

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