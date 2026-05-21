Redondo denuncia que Vox es una "amenaza" para las mujeres por su "hoja de ruta machista"

Madrid, 21 may (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado este jueves que Vox es "una amenaza real para la seguridad de las mujeres", tras solicitar esta formación en el Senado la derogación de las leyes de violencia de género o de libertad sexual, entre otras.

En su cuenta de X, Redondo ha subrayado que Vox ha presentado "su hoja de ruta machista y retrógrada" con la moción que ha registrado para su debate en la Comisión de Igualdad de la Cámara Alta, y se ha preguntado si "la avala el PP", socio del partido de Santiago Abascal en algunas comunidades.

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"¿Está con el pacto de Estado o con las políticas franquistas?", ha expresado Redondo en la red social.

En el texto de la iniciativa, Vox señala que "casi todos los grupos parlamentarios han contribuido de forma decisiva a la implantación de dicho concepto de 'violencia de género', al desarrollo del marco ideológico que lo envuelve y a la adopción de medidas que, lejos de ofrecer una respuesta eficaz, han evidenciado sus limitaciones".

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Según Vox, la legislación parte de una premisa que atribuye al varón "una posición de riesgo penal" y propicia un marco en el que "es situado, de partida, bajo una fortísima sospecha de ser un potencial agresor" algo que condiciona, según la formación, la actuación de los operadores jurídicos desde las fases iniciales del procedimiento.

Además, subraya la existencia de "denuncias falsas" por las que muchos de los procedimientos acaban en sobreseimiento, y critica "la práctica de "la detención del denunciado" en las fases iniciales del proceso, con su traslado a dependencias policiales y su permanencia en situación de privación de libertad hasta su puesta a disposición judicial.

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Por ello, pide la erradicación del vigente marco legal sobre violencia de género por ser "una efectiva discriminación por razón de sexo", y su configuración ha provocado "un deterioro general del principio de presunción de inocencia".

Así, piden la derogación, entre otras, de las leyes contra la violencia de género y de libertad sexual, e introducir los cambios normativos para garantizar la protección real de las mujeres "con independencia de imposiciones ideológicas".

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También solicitan "repudiar" el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y suprimir el Ministerio de Igualdad, así como eliminar las subvenciones concedidas para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. EFE