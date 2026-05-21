Berlín, 21 may (EFE).- El meta Manuel Neuer encabeza la convocatoria alemana para el Mundial con lo que regresará a la selección a los 40 años.
En la lista hay muchos habituales como Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala o Florian Wirtz, pero también algunas sorpresas como el centrocampista Nadiem Amiri del Maguncia y novedades como el joven media punta del Bayern Lennart Karl.EFE
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