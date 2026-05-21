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La vigilia del papa con los jóvenes "no está concebida como un show ni un concierto"

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Madrid, 21 may (EFE).- La gran vigilia de oración con jóvenes que mantendrá el papa León XIV el sábado 6 de junio en la Plaza de Lima de Madrid "no está concebida como un show, ni como un concierto", y en ella el papa responderá a las preguntas de una decena de jóvenes que se interesarán por temas como "la polarización, el sufrimiento, la vocación o la existencia de Dios".

Así lo ha indicado el equipo coordinador de la vigilia en un encuentro con periodistas este jueves en el que han explicado los detalles del evento, que "va a ser un auténtico festival de la fe", según ha opinado Omar Vicentini.

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El acto comenzará a las seis de la tarde, aunque el acceso a la plaza de Lima se abrirá unas dos horas antes. Está previsto que León XIV llegue sobre las 20:30 horas al escenario -de una altura de 4,5 metros- situado en el centro de la Plaza de Lima mirando hacia el Paseo de la Castellana en dirección sur.

Lo hará tras recorrer en papamóvil el kilómetro y medio de distancia que hay entre la plaza de San Juan de la Cruz y la Plaza de Lima, espacio en el que se congregarán los asistentes, habrá pantallas y sonido y puntos de hidratación. Alrededor de la Plaza de Lima habrá también tres centros de escucha.

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Una vez allí, el pontífice subirá al escenario, que estará dividido en tres alturas: una primera para toda la parte musical en la que también habrá un coro de 150 integrantes; una segunda donde tendrá lugar la charla del papa con los jóvenes; y una tercera en la que se llevará a cabo la adoración eucarística.

"Soñamos con un encuentro en el que los jóvenes van a hablar con verdad y libertad al Santo Padre porque son auténticos, pero como encuentro, queremos escuchar una palabra del papa, que les amará y les dará una palabra de orientación que abra un camino", ha señalado Luis Melchor.

Antes de la llegada del papa al escenario, habrá momentos de reflexión, testimonios, oración y música, y contará con la participación de Hakuna, Siloé, Beret, Lola Tuduri, Inazio, Hey Kid y Mr. Rain, entre otros.

Ya con el pontífice en el escenario llegará el momento del diálogo con los jóvenes. Los más adolescentes harán preguntas "más cercanas" a Robert Francis Prevost "para conocerle mejor" y los más mayores se interesarán por temas de actualidad "más profundos" como "la polarización, el sufrimiento, la vocación, el sentido de la vida o la existencia de Dios".

A continuación, tendrá lugar la adoración eucarística y el papa abandonará la vigilia sobre las diez de la noche. Los jóvenes podrán permanecer hasta las 23:15 horas en la zona y después ir a alguno de los eventos culturales y religiosos organizados en 'La Noche en Blanco (y Amarillo)'.

"No hay previsto que nadie duerma en la calle", ha subrayado Melchor, que ha recordado que muchos colegios y parroquias han abierto sus puertas para acoger a los peregrinos. Hasta el momento se han ofrecido más de 29.000 plazas de acogida, también las de familias que han ofrecido sus casas.

Los organizadores han insistido en que esto no es una Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), sino una "visita pastoral". "Los jóvenes no quieren una fe rebajada, no quieren que les vendamos una fe como lo que está de moda en los expositores, sino algo real, algo a lo que se puedan agarrar", ha dicho Miriam Blanco.

Lo que sí habrá en esta vigilia es cruz propia, elaborada por el artesano madrileño Samuel González de Mingo, y de la que se han hecho 8 réplicas que ya se han presentado por vicarías. "Nuestro sueño es que el papa nos la firme", ha deseado Blanco.

La gran vigilia coincide con uno de los diez conciertos que el artista Bad Bunny tiene programados en Madrid. El cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo, no ha descartado que se pueda producir algún tipo de encuentro entre el papa y el cantante.

"No depende de nosotros ese encuentro, pero invitamos a Bad Bunny, tiene las puertas abiertas si quiere participar como un peregrino más en la vigilia", ha bromeado la responsable de comunicación del Arzobispado de Madrid, Sara de la Torre, que ha subrayado que esta vigilia "no está no concebida como un show, ni como un concierto". EFE

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EFE

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