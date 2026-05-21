La edad media de la población reclusa es de 40 años y el preso más veterano tiene 96

Málaga, 21 may (EFE).- La edad media de la población reclusa en España se sitúa en 40 años, tres más que la media europea, que está en 37, y la persona más veterana en prisión tiene 96 años, ha informado este jueves el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.

En España se ha producido un envejecimiento de la población penitenciaria, y actualmente hay más personas internas de 73 años (76 en total) que jóvenes de 18 años (73), ha explicado Ortiz durante la inauguración de la primera Jornada Abierta del Centro Penitenciario Málaga II, ubicado en Archidona, dentro de la Semana Abierta de la Administración 2026.

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La tasa de ocupación en los centros penitenciarios españoles se sitúa en el 74 %, mientras que la media europea es del 87 %, y países como Italia o Francia superan el cien por cien, ha informado la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en un comunicado.

El centro penitenciario malagueño participa en esta iniciativa junto a las prisiones de Almería, Castellón, Castellón II, Teixeiro y Ourense.

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Hasta este viernes, las prisiones dependientes de la Administración General del Estado han programado coloquios y jornadas de puertas abiertas a la ciudadanía para acercar la prisión a la sociedad.

Estas iniciativas persiguen visibilizar la labor de reinserción social que desempeñan los profesionales penitenciarios, así como los espacios destinados al tratamiento y al trabajo productivo donde las personas internas desarrollan actividades formativas y laborales. EFE

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