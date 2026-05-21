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Empresario Aristrain dice que Suiza le considera residente fiscal y niega fraude en España

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Madrid, 21 may (EFE).- La defensa del magnate José María Aristrain, acusado del mayor fraude fiscal de la historia de España -211 millones de euros- ha asegurado que las autoridades suizas consideran al empresario residente fiscal en ese país, por lo que no cabe que haya defraudado a la Hacienda española.

Este jueves ha comenzado en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra el empresario guipuzcoano, que fue absuelto en enero de 2022 por este mismo órgano de varios delitos contra Hacienda, juicio que, en junio de 2024, el Tribunal Supremo ordenó repetir.

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El alto tribunal estimó entonces los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Fiscal y por la Abogacía del Estado en representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que anuló dicha resolución y ordenó que se repitiera el juicio ante otro tribunal.

La Fiscalía de Madrid pedía inicialmente para Aristrain 64 años de prisión y una multa de 1.190 millones de euros por al menos quince delitos de elusión tributaria entre los años 2005 a 2009, durante los cuales habría defraudado 211 millones de euros.

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Sin embargo, el abogado del Estado, Edmundo Bal, ha anunciado que consideran reducir de 15 a 10 los delitos relativos al impuesto de sociedades.

En esta primera sesión, en la que las partes han presentado diversas cuestiones previas, la defensa de Aristrain ha indicado que las autoridades del país helvético han confirmado mediante documentos oficiales que el empresario tiene su residencia fiscal en ese país, por lo que no puede ser considerado a la vez residente fiscal en dos países.

De hecho, ha explicado el letrado, Aristrain ya era residente fiscal en Suiza antes de que la Agencia Tributaria le atribuyera delitos fiscales.

El financiero posee en la localidad alpina de Gstaad un chalet, ha recordado su letrado -el que hasta esa fecha era el más caro del país alpino, valorado en unos 100 millones de francos suizos, unos 80 millones de dólares-, que la abogacía del Estado considera que mantiene "de forma trapacera", algo que según el quedó refutado en el primer juicio y se confirmará de nuevo en éste.

Las partes han aportado nueva documentación e informes periciales, así como actualizaciones de documentos ya examinados en la anterior vista.

Según el Ministerio Fiscal, en 1998 Aristrain habría creado en Holanda la sociedad Corporación JMAC para acogerse "artificiosamente" y de forma "abusiva" al muy beneficioso tratamiento fiscal de empresas tenedoras de participaciones que rige en aquel país.

De este modo, el empresario habría eludido el pago de impuestos sobre los dividendos repartidos así como sobre las plusvalías obtenidas con la venta de dichas participaciones.

Dicha estrategia habría sido repetida en otros países, como Luxemburgo, y el beneficio obtenido fue en parte reintroducido en España y también desviado a paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes Británicas y Malta.

Mediante esta estructura societaria, Aristrain habría eludido el pago de impuestos en el periodo comprendido entre 2005 y 2008 por los dividendos de Arcelor S.A, ArcelorMittal S.A y Arcelor Mittal Steel, así como la plusvalía obtenida en el último de los ejercicios por la venta de acciones de ArcelorMittal.

Según sostiene la Fiscalía, el empresario guipuzcoano habría dejado de pagar en 2008 en torno a 100 millones de euros en concepto de impuesto de sociedades.

Asimismo, a través de una sociedad domiciliada en Malta, "desviaba fondos para correr con los gastos de adquisición y mantenimiento del chalet en Suiza en el que trapaceramente fingía tener su domicilio, del yate de recreo y de los coches de lujo que integraban su colección automovilística", así como otros gastos personales.

En 2005, Aristrain "simuló" el traslado de su domicilio fiscal a Suiza, lo que originó a la Hacienda Pública un perjuicio superior a los siete millones de euros en concepto de IRPF y de alrededor de 2,7 millones sobre el patrimonio. EFE

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