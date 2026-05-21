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El Southampton será investigado por la federación inglesa por el caso de espionaje

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Londres, 21 may (EFE).- El Southampton, equipo expulsado de los 'playoff' de ascenso a Premier League por espiar a sus rivales, será investigado por la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés).

El conjunto de los 'Saints' ha sido expulsado de esa fase eliminatoria, en las que iba a jugar la final contra el Hull City, y ha recibido además una sanción de cuatro puntos de cara al año que viene, al tiempo que su cuerpo técnico podría arriesgarse a una suspensión por decidir enviar a un trabajador a espiar una de las sesiones de entrenamiento del Middlesbrough, algo que va en contra de las regulaciones de la competición.

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Un portavoz de la FA ha confirmado que están estudiando el caso y que lo investigarán, lo que puede resultar en más sanciones a los individuos que han participado en este caso de espionaje.

El Southampton, que consideró que la sanción era "desproporcionada" y la "más grande de la historia del fútbol inglés", presentó una apelación a un panel arbitrario, pero este la desestimó y será el Middlesbrough el que juegue la final por el ascenso contra el Hull City en Wembley este sábado. EFE

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