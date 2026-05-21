Espana agencias

El Gobierno insiste en que el Reglamento de Costas resuelve la inseguridad jurídica previa

Guardar
Google icon

A Coruña, 21 may (EFE).- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha insistido este jueves en que el nuevo Reglamento de Costas resuelve la inseguridad jurídica anterior, que generó un expediente de infracción de la Comisión Europea.

En un acto en A Coruña, Morán ha respondido a las críticas de la Xunta sobre el anteproyecto de modificación del Reglamento General de Costas, pues el Gobierno gallego considera que responde a una interpretación errónea de la norma y que genera inseguridad jurídica a las empresas que tienen concesiones en dominio público marítimo-terrestre.

PUBLICIDAD

"La conselleira es una persona inteligente que conoce perfectamente la realidad", ha apuntado Morán sobre las críticas de la titular de Medio Ambiente de la Xunta, Ángeles Vázquez.

Ha aclarado que el proceso de intervención en la reforma del Reglamento está derivado de un expediente de infracción de la Comisión Europea, que dijo que la norma española no se adaptaba de forma correcta a un la directiva de Servicios, tanto en la tramitación de las concesiones como en sus prórrogas.

PUBLICIDAD

"(El nuevo Reglamento de Costas) no solo no genera inseguridad jurídica sino que lo que hace es resolver esa inseguridad jurídica en la que estábamos", ha añadido.

Ha defendido que lo que pretende es "salvar" la "inseguridad jurídica anterior" y por eso le extraña que la Xunta "siga manteniendo una posición en esa línea argumental". EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Afonso Eulálio colgó el teléfono al presidente de Portugal porque no reconoció su número

Infobae

Paula Badosa anuncia que reaparecerá en la gira de hierba de Bolduque

Infobae

Enrique Riquelme oficializa su candidatura a presidente del Real Madrid

Infobae

Alianza Lima y Los Chankas se juegan entre el título del Torneo Apertura de Perú

Infobae

El Infoca trabaja en la extinción de un incendio forestal declarado en Almería capital

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Registro de la Propiedad debe aceptar el cambio de NIE a NIF tras la adquisición de nacionalidad española sin exigir inscripción previa en el Registro Civil

El Registro de la Propiedad debe aceptar el cambio de NIE a NIF tras la adquisición de nacionalidad española sin exigir inscripción previa en el Registro Civil

La Audiencia Nacional bloquea las cuentas bancarias donde Zapatero recibió cerca de 490.000 euros de la consultora investigada en el ‘caso Plus Ultra’

Máximo Huerta reflexiona sobre el alzhéimer en su última novela: “El olvido y la demencia están inundándolo todo”

Así fueron los últimos minutos del vuelo Río-París que se estrelló en 2009 en el Atlántico: la cadena de errores que acabó con Air France y Airbus condenadas

Air France y Airbus, condenadas a pagar la multa máxima por la muerte de 228 personas en el accidente del vuelo Río-París de 2009

ECONOMÍA

Gibraltar ya no es un paraíso fiscal: Hacienda saca al peñón de la lista de ‘jurisdicciones no cooperativas’ y mete a Rusia

Gibraltar ya no es un paraíso fiscal: Hacienda saca al peñón de la lista de ‘jurisdicciones no cooperativas’ y mete a Rusia

Más de la mitad de trabajadores de la Unión Europea utiliza la IA para tareas laborales o personales y ahorran hasta 7,4 horas al mes

La construcción bate récord de empleo, pero la jubilación masiva de albañiles y la falta de jóvenes ponen en jaque al sector

Los motivos por los que pueden embargar tu casa y cómo evitarlo

Luz verde al mayor pacto de la vivienda en España: 7.000 millones para frenar la crisis inmobiliaria

DEPORTES

Enrique Riquelme oficializa su intención de presentarse a las elecciones del Real Madrid

Enrique Riquelme oficializa su intención de presentarse a las elecciones del Real Madrid

Así fue el día que la FIFA sancionó a Cabo Verde por alineación indebida y se quedó fuera del Mundial 2014 de Brasil

El camino de Rafa Jódar en Roland Garros: vuelve a evitar a Sinner hasta la final, pero podría cruzarse con Djokovic en semis o Davidovich en cuarta ronda

Carvajal organiza su cena de despedida del Real Madrid con toda la plantilla, trabajadores y cuerpo técnico, pero sin Arbeloa

La Plaza de Colón se convierte en el epicentro de España para seguir a la selección de Luis De la Fuente en el Mundial 2026