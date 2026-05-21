El Gobierno insiste en que el Reglamento de Costas resuelve la inseguridad jurídica previa

A Coruña, 21 may (EFE).- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha insistido este jueves en que el nuevo Reglamento de Costas resuelve la inseguridad jurídica anterior, que generó un expediente de infracción de la Comisión Europea.

En un acto en A Coruña, Morán ha respondido a las críticas de la Xunta sobre el anteproyecto de modificación del Reglamento General de Costas, pues el Gobierno gallego considera que responde a una interpretación errónea de la norma y que genera inseguridad jurídica a las empresas que tienen concesiones en dominio público marítimo-terrestre.

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"La conselleira es una persona inteligente que conoce perfectamente la realidad", ha apuntado Morán sobre las críticas de la titular de Medio Ambiente de la Xunta, Ángeles Vázquez.

Ha aclarado que el proceso de intervención en la reforma del Reglamento está derivado de un expediente de infracción de la Comisión Europea, que dijo que la norma española no se adaptaba de forma correcta a un la directiva de Servicios, tanto en la tramitación de las concesiones como en sus prórrogas.

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"(El nuevo Reglamento de Costas) no solo no genera inseguridad jurídica sino que lo que hace es resolver esa inseguridad jurídica en la que estábamos", ha añadido.

Ha defendido que lo que pretende es "salvar" la "inseguridad jurídica anterior" y por eso le extraña que la Xunta "siga manteniendo una posición en esa línea argumental". EFE

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