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Claves del acuerdo "complementario" de presupuestos entre el Govern socialista y Comuns

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Barcelona, 21 may (EFE).- El Govern socialista y Comuns han formalizado este jueves un acuerdo de presupuestos "complementario" al ya alcanzado en febrero y que han solemnizado en el Palau de la Generalitat el presidente catalán, Salvador Illa, y la líder de este grupo parlamentario, Jéssica Albiach.

El renovado pacto llega después de que, hace dos días, ERC también cerrara un acuerdo presupuestario con el ejecutivo, de modo que el proyecto de cuentas esta vez sí tendrá asegurado, a diferencia del impulsado hace tres meses, el aval del Parlament.

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El documento difundido este jueves por las dos partes, de tres páginas, se añade al de febrero, de 17 páginas, sin que hasta la fecha se haya podido dar cumplimiento a una de las principales medidas anunciadas entonces: la ley contra las "compras especulativas" de vivienda, que debía entrar en vigor antes de verano pero que no cuenta todavía con el necesario apoyo de ERC.

Socialistas y Comuns han pactado elevar hasta los 2.500 millones (1.500 de recursos propios y mil mediante el Instituto Catalán de Finanzas) la inversión en políticas de vivienda, así como la creación de una Dirección General de Disciplina que persiga a quienes incumplan la ley en esta materia.

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Asimismo, se replicará en 2027 y 2028 la convocatoria del Plan de Barrios de 2026 (actuaciones en 40 barrios por valor de 400 millones anuales) y se "trabajará conjuntamente" en una proposición de ley para multiplicar las viviendas de protección oficial a partir de la reconversión de oficinas o locales comerciales sin uso.

El Govern se ha comprometido a encargar un estudio para analizar si se puede ampliar, antes de 2030, el recorrido de la futura línea de tren R-Aeroport, de modo que se extienda el actual trazado de la R4 hasta las comarcas del Vallès Oriental y el Vallès Occidental.

Antes de verano, asimismo, el ejecutivo socialista deberá impulsar un Fondo de Atención Solidaria para "rescatar a las familias en situación de pobreza energética", dado que desde inicios de año no está en vigor el convenio con empresas eléctricas que condonaba las deudas de estos usuarios.

El mencionado fondo deberá estar financiado por estas compañías y la Generalitat y tendrá un presupuesto de tres millones en 2026 y de diez millones en 2027.

En el ámbito sanitario, las dos partes han pactado "elaborar un plan para incrementar el número de comadronas" para asegurar la mejora de la atención en los centros de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva.

Por otro lado, el Govern creará antes de que comience la segunda mitad de 2027 una Comisaría General de Prevención y Denuncia de las Violencias machistas y acometerá otras actuaciones para redoblar esfuerzos en esta materia.

El documento se complementa con una docena de inversiones específicas en municipios catalanes, mientras que en el mismo no aparecen referencias a la llamada tasa Zucman, que debería gravar con un 2 % a los patrimonios de más de cien millones y que era una de las reclamaciones que Comuns había planteado. EFE

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EFE

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