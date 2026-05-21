Cae en Melilla un clan que lavaba los fondos de una red de narcos liderada desde Málaga

Málaga, 21 may (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado en Melilla un clan familiar que se dedicaba presuntamente a blanquear los fondos procedentes del narcotráfico de una red cuyo líder había sido detenido en Málaga en una fase anterior de la investigación.

Los ahora arrestados en Melilla, dos mujeres y un hombre, son parientes del cabecilla de la referida organización, quienes, a través de diferentes operativas de transformación y ocultación de capitales, habían conformado un destacado patrimonio con apariencia de legalidad, según ha informado la Policía este jueves en un comunicado.

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En el operativo se han practicado cuatro registros en la ciudad autónoma, y se ha procedido al embargo preventivo de cinco fincas, una en Sierra de Yeguas (Málaga) y otras cuatro en Melilla, valoradas en conjunto en 960.000 euros; el bloqueo de cuentas bancarias por valor de 18.170 euros; y la intervención de un coche tasado en 30.000 euros.

La operación es una investigación de tipo patrimonial, que, además, es continuación de otra que ya permitió destapar una red dedicada a importar cargamentos de hachís, vía marítima, procedente de Marruecos y con destino a la Península Ibérica, así como actividades de blanqueo de capitales concatenadas al negocio ilícito.

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El operativo inicial se saldó con la intervención de 1.500 kilogramos de hachís en la costa de Almería, en 2024, y más de una decena de arrestos, incluidos varios investigados por blanqueo.

La última fase de esta compleja trama se desarrolló a finales de abril de este año, cuando agentes de Málaga, con la colaboración del Grupo de Estupefacientes de UDYCO Melilla, practicaron en la ciudad autónoma cuatro diligencias de entrada y registro en domicilios de tres investigados por blanqueo.

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De las pesquisas se desprende que los arrestados guardan lazos familiares con el principal investigado en la red de narcotraficantes, que desde Málaga presuntamente dirigía la organización.

Informe patrimonial

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La identificación de los miembros de este clan familiar y sus actividades sospechosas de transformación y ocultación de capitales llevó a los investigadores a la realización de un análisis complejo, que dio lugar a un informe patrimonial que afloró una diversidad de acciones que, a juicio de los agentes, serían constitutivas de blanqueo de capitales.

La Policía detectó una operativa reiterada, recurrente y prolongada en el tiempo de inyección de importantes cantidades de dinero en efectivo al sistema bancario.

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El citado informe reafirmaba, además, la conclusión de que los ´blanqueadores´ protagonizaban una diversidad de operaciones que les permitía adquirir un relevante patrimonio con apariencia de legalidad, gracias al lavado de fondos procedentes del tráfico de drogas, y a través de diversas operativas de transformación y ocultación que lo desvinculaban de su ilícito origen. EFE