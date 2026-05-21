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Álex Suárez desconfía del Real Zaragoza y percibe un nuevo ascenso con la UD Las Palmas

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Las Palmas de Gran Canaria, 21 may (EFE).- El defensa de la UD Las Palmas Álex Suárez advirtió este jueves que el partido del próximo domingo ante el Real Zaragoza será "muy peligroso".

El jugador señaló que el rival llegará "herido" y apurará sus remotas opciones de permanencia en el fútbol profesional, y "parece que está ganado antes de empezar", por lo que propone afrontarlo "con toda la humildad del mundo".

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El zaguero grancanario cree que deben "dejar claro quién tiene que ganar", porque el conjunto amarillo también necesita la victoria para intentar llegar a la última jornada con opciones de ascenso directo, aunque no depende de sí mismo.

Suárez acepta el rol de suplente que ha tenido esta temporada, y recalca que la victoria del pasado sábado en Almería (1-2), donde fue titular después de mucho tiempo, supuso "una alegría y un alivio".

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Además, por la forma en que se consiguió y se celebró con la afición desplazada, percibe que puede vivir un segundo ascenso con el equipo amarillo a final de temporada.

"En Almería sentí por dentro algo parecido al último ascenso, fue un golpe de autoridad que nos hacía falta; la remontada y la comunión con la afición... se percibe algo diferente. Estamos creando algo muy bonito que puede terminar bien", explicó en una conferencia de prensa.

Por ello, el veterano central está "confiado" en que logrará su segundo ascenso a Primera División con la Unión Deportiva, aunque reconoce que estarán pendientes de otros resultados para saber si tendrán opciones de hacerlo de forma directa en la última jornada ante el Deportivo de La Coruña, en el estadio Riazor.

En el caso de que Las Palmas tuviese que jugar las eliminatorias de promoción, Álex Suárez sostiene que el equipo llegará "fresco" para afrontarlas, y ve a todos los jugadores "enchufados" para lograr el objetivo.

"Tenemos la mejor plantilla y si nos metemos en el 'play-off', lo vamos a conseguir", ha concluido. EFE

rg/mrgz/fc

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EFE

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