Abogacía y Cámara de Comercio imparten una formación sobre responsabilidad penal de empresas y cumplimiento normativo

El Consejo General de la Abogacía Española y la Cámara de Comercio de España han puesto en marcha el ciclo formativo 'Responsabilidad penal de las personas jurídicas y cumplimiento normativo en España' que, con más de 1.800 asistentes registrados, reunirá a juristas, magistrados, fiscales, académicos y abogados especializados con el objetivo de ofrecer una visión práctica y actualizada sobre la evolución del Derecho penal empresarial y su aplicación en los tribunales.

Durante la apertura del ciclo, el presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha reivindicado "el papel esencial de la profesión jurídica en la prevención y gestión del riesgo penal empresarial". "Los abogados y abogadas somos elementos vertebradores entre la función preventiva del compliance y la función reactiva de la defensa penal", ha subrayado, a la vez que ha recalcado la importancia de la formación continua para responder a las nuevas exigencias regulatorias y empresariales.

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Por su parte, el secretario general de la Cámara, Adolfo Díaz-Ambrona, ha explicado que "el cumplimiento normativo, el buen gobierno y la ética empresarial, ya no son solo obligaciones legales, sino pilares de la creación de valor sostenible a largo plazo, de la reputación corporativa y de la confianza del mercado".

Por ello, a su parecer, el Observatorio de Cumplimiento --creado por el Grupo de Trabajo de Compliance de la Cámara de España-- impulsa acciones formativas como esta para "reforzar la cultura de cumplimiento, integridad y buen gobierno de las empresas".

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En contexto, el ciclo nace con la premisa de que "el compliance ha dejado de ser un elemento accesorio para convertirse en un factor estructural que impacta directamente en la competitividad empresarial, la confianza del mercado y, especialmente, en la práctica judicial".

En este sentido, se abordarán cuestiones como la evolución del régimen de responsabilidad penal corporativa, la valoración real de los programas de cumplimiento por los tribunales y el papel del abogado en la prevención, gestión del riesgo y defensa de las empresas.

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EL CICLO FORMATIVO

La iniciativa se desarrollará en ocho sesiones entre mayo y julio, en formato híbrido --presencial y streaming desde la sede del Consejo General en Madrid--, y culminará con la presentación de conclusiones en la sede de la Cámara de Comercio de España en septiembre.

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Tras la inauguración, la primera jornada ha sido impartida por el magistrado del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar; la fiscal de Sala de la Sección Penal del Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal; y el secretario técnico del Observatorio de Cumplimiento y socio director de Ayala de la Torre Abogados, José María Ayala.

Las siguientes sesiones contarán, entre otros, con el magistrado de la Audiencia Nacional y vocal del Poder Judicial, Alejandro Abascal; el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón; y el socio de Procesal en CMS Albiñana & Suárez de Lezo, Carlos Aguilar, con la moderación de la decana de Barcelona, Cristina Vallejo; los magistrados del Tribunal Constitucional, Enrique Arnaldo y Juan Carlos Campo, y el magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena.

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La moderación de las formaciones será llevada a cabo por consejeros de la Abogacía Española como la decana de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo; el decano de Alicante, Ignacio Gally; el decano de Guadalajara, Emilio Vega; el decano de Girona, Albert Sierra; el decano de La Rioja, Federico Bravo y el decano de Palencia, Miguel Hermosa.