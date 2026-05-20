Tolón afea a quienes llevan pidiendo adelanto electoral desde 2023 y recalca que "se van a respetar los tiempos"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha lamentado la posición de "algunas personas" que llevan pidiendo un adelanto electoral desde julio de 2023 y ha recalcado que se van a respetar los tiempos establecidos.

A preguntas de los medios tras participar en el acto de aniversario del colegio Alfonso VI en Toledo, ha concretado que "las elecciones tienen sus momentos" y los próximos comicios municipales y autonómicos serán el 23 de mayo y después vendrán las elecciones generales.

PUBLICIDAD

Acto seguido, se ha referido a que "hay algunas personas que llevan pidiendo adelanto electoral desde prácticamente julio de 2023" señalando una vez más que "se van a respetar los tiempos" marcados.