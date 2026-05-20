Pepe Álvarez cree que, tras los pactos PP-Vox, no están las "prioridades" de la gente y rechaza una segregación del SMI

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha considerado que detrás de los pactos PP-Vox en diferentes comunidades autónomas no están las "prioridades" de los ciudadanos, que es a su juicio "vivir el día a día en mejores condiciones", y ha criticado que la derecha defienda la "prioridad nacional".

"A mí la prioridad nacional del señor Abascal me la trae el pairo. Y la de la Junta de Extremadura, si lo asume, me la trae más al pairo todavía que la del señor Abascal", ha espetado el sindicalista, quien ha defendido que tras los pactos PP-Vox en las CCAA "es momento de hablar de las prioridades de la gente".

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"Creo que éste es un momento después de pasar este grupo de comunidades que han ido algunas porque tocaba y otras porque se han ido provocando las elecciones, es el momento hablar de las prioridades, de las prioridades de la gente, que es vivir el día a día en mejores condiciones", ha espetado Álvarez, quien entre ellas ha citado la sanidad, la educación o también que el Salario Mínimo Interprofesional no se segregue por comunidades autónomas como, ha dicho, pretende la derecha.

"La derecha de nuestro país, tan unitaria que es, tanto que les molesta cualquier cosa que no sea una, grande y libre, pero en el Salario Mínimo coinciden con Asaja en que mejor por comunidades autónomas", ha expresado el responsable de UGT, quien ha citado también entre la "prioridad nacional" del sindicato el coeficiente reductor para las personas que no pueden llegar a la edad de jubilación y tienen que reducirla.

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De este modo lo ha señalado en declaraciones a los medios con motivo de su participación este miércoles en Mérida en una jornada formativa sobre Seguridad Social y Jubilación, donde ha defendido que "las prioridades no pueden ser el viento, las prioridades tienen que ser cuestiones concretas que afectan a los hombres y a las mujeres".

COEFICIENTES DE REDUCCIÓN DE LA EDAD DE JUBILACIÓN

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Asimismo, en cuanto a los coeficientes de reducción de la edad de jubilación, ha defendido la importancia de adoptarlos para colectivos de personas que el trabajo que tienen no les permiten llegar a los 67 años o a los 65 en condiciones para poder continuar trabajando, y entre los cuales ha señalado los conductores, los trabajadores de la construcción, las personas que trabajan en Dependencia, o las camareras de piso.

"El sindicato está permanentemente en lucha, en trabajo y ésa es una de las cuestiones que se va a plantear como reivindicación claramente", ha expresado Álvarez.

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En este punto, ha recordado también que próximamente la Federación de Transporte de UGT va a plantear una movilización de los conductores relacionada con esta cuestión "clave" de los coeficientes de reducción de la edad de jubilación.

INTENTO DE ACABAR CON LOS SINDICATOS

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De otro lado, el secretario general de UGT ha rechazado también el intento de los acuerdos PP-Vox, ha dicho, de "acabar" con los sindicatos mediante la reducción de subvenciones, y "con el único interés de acabar con los derechos de los trabajadores".

"Los sindicatos en sí somos el instrumento fundamental para preservar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y vemos las iniciativas. Vemos que en Extremadura la prioridad es que los sindicatos tengamos menos medios para poder hacer acción sindical. Es decir, que no podamos atender a los trabajadores y a las trabajadoras en las mejores condiciones", ha apuntado.

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Al respecto, ha lamentado también que en otras zonas del país como la Comunidad Valenciana, por ejemplo, "a Vox en lugar de preocuparle los fondos buitre que se están haciendo con todas las viviendas en el país, que son los que están reventando al alza los precios en el país de las viviendas, resulta que lo que les preocupa es a ver si quitan a los sindicatos, las sedes de los sindicatos y lo convierten en pisos para jóvenes", ha dicho.

"Para nada molestar ni a los fondos buitre ni a los que se están enriqueciendo con este aumento absolutamente indecente que se está produciendo en la vivienda en nuestro país", ha recriminado Álvarez.

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FORMACIÓN SINDICAL

Por su parte, la secretaria general de UGT en Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha destacado la importancia de jornadas como las de este miércoles en Mérida para la formación de los delegados sindicales y poder asesorar posteriormente a los trabajadores y que los derechos de éstos "no se vean vulnerados".

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"Es fundamental para nosotros la formación sindical, porque son ellos y ellas los que están en los centros de trabajo, en el día a día con los trabajadores y las trabajadoras, que tienen que asesorarles, informarles para que sus derechos evidentemente no se vean vulnerados", ha destacado.

Así, ha recordado que durante las jornadas se abordarán temas como el Salario Mínimo Interprofesional, el acuerdo estatal de negociación colectiva, la situación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, o los coeficientes reductores en la jubilación, entre otros.