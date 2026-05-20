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El juez confirma la imputación a Jácome únicamente por prevaricación tras rechazar el recurso de la acusación particular

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El juez de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orense ha confirmado la imputación al alcalde de Orense, Gonzalo Pérez Jácome, por un delito continuado de prevaricación, tras rechazar el recurso presentado por la acusación particular, que solicitaba investigarlo también por malversación y falsedad documental.

Según ha ratificado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, consultado por Europa Press, el último auto dictado por el juez ha reproducido los argumentos de la resolución recurrida, en la que se imputa al regidor ourensano por un presunto delito continuado de prevaricación al no solicitar la compatibilidad para desempeñar sus funciones como alcalde al tiempo que las de propietario de su televisión, Auria TV, manteniendo su sueldo en calidad de dedicación exclusiva.

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En concreto, en el auto de Instrucción, el juez recalcaba que resulta "evidente" la obligación del regidor de solicitar la compatibilidad entre su cargo de alcalde con dedicación exclusiva y el desarrollo de la actividad al frente de una televisión pública de carácter local, "sin que se admitan interpretaciones".

"Gonzalo Pérez Jácome tenía que haber planteado ante el pleno del Ayuntamiento de Orense la cuestión debatida para que el pleno valorase si se le reconoce o no se le reconoce la compatibilidad entre su cargo desempeñado en forma de dedicación exclusiva y la explotación de una televisión pública y local", reseñaba el magistrado.

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FISCALÍA Y ACUSACIÓN PARTICULAR

Frente a dicho auto, la acusación particular representada por el exconcejal de Democracia Ourensana Telmo Ucha, había presentado recurso de reforma y subsidiario de apelación, para solicitar ampliar el objeto del proceso e investigar simultáneamente un delito de malversación de caudales públicos en concurso con un delito continuado de prevaricación.

Asimismo, el recurso incluía también la investigación de un delito de falsedad en documento público en concurso con la malversación y en relación de analogía con la prevaricación.

Sin embargo, la Fiscalía de Orense avanzaba que acusará al alcalde de un delito de prevaricación administrativa, y señalaba que no está de acuerdo en atribuirle a este ni los delitos de malversación ni el de falsedad.

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EuropaPress

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