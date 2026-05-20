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Dos detenidos y más de 100 kilos de marihuana intervenidos en Córdoba

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Córdoba, 20 may (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a dos personas tras desarticular en Córdoba una instalación dedicada al cultivo intensivo de marihuana a gran escala, una operación en la que ha intervenido más de 100 kilos de dicha sustancia estupefaciente.

La Policía ha explicado en un nota que la investigación se inició en septiembre de 2025 cuando los agentes detectaron indicios de la existencia de un cultivo intensivo de marihuana en modalidad de interior en una parcelación de la localidad de Córdoba.

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Durante los meses siguientes, las gestiones de investigación permitieron confirmar que en dicho inmueble se estaban desarrollando las fases completas de producción, tanto el cultivo como el secado y el envasado de marihuana en grandes cantidades, que estaba custodiado por dos personas vinculadas a una organización criminal de mayor entidad.

Posteriormente, el pasado 12 de mayo, una vez obtenido el correspondiente mandamiento judicial de entrada y registro, los agentes hallaron en el inmueble dos plantaciones de marihuana de grandes dimensiones en fase de secado, con más de 100 kilogramos de cogollos de marihuana preparados para su envasado y posterior distribución.

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Como resultado de la operación, se ha procedido a la detención de dos personas como presuntas responsables de los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.

Además, durante el registro del inmueble los agentes intervinieron más de 100 kilogramos de cogollos de marihuana en estado de sacado, listos para su envasado y puesta en circulación en el mercado ilícito, así como 440 euros en efectivo y material específico para el cultivo y mantenimiento de las plantaciones.

Asimismo, se intervinieron dos armas junto con diversos elementos peligrosos, entre ellos machetes y cuchillos, que los ocupantes mantenían en el domicilio con el fin de proteger la instalación y la sustancia almacenada.

El comunicado recuerda a los ciudadanos que pueden poner de forma totalmente anónima en conocimiento de la Policía Nacional cualquier información relacionada con el trafico de drogas a través del correo electrónico antidroga@policia.es o a través de la página web policía, donde existe un apartado específico al efecto. EFE

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EFE

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