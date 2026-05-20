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Clavijo afirma que la imputación de Zapatero es algo "grave e inédito", y que son necesarias "muchas explicaciones"

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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado que la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' es "un hecho grave e inédito en democracia", por lo que ha subrayado la necesidad de que se ofrezcan "muchas explicaciones" ante las "dudas y sombras" que arroja el auto judicial contra el expresidente del Gobierno.

Clavijo, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión mantenida este miércoles en Vitoria-Gasteiz con el lehendakari, Imanol Pradales, se ha referido de esta forma a la imputación de Rodríguez Zapatero en el caso por posibles delitos de corrupción vinculados al rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra.

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El presidente canario ha afirmado que la imputación del expresidente es "un hecho grave e inédito en democracia", por lo que no se le ha de "restar importancia". Además ha pedido "respeto a los jueces y a la separación de poderes", dado que, según ha recordado, esta es una de las bases de la democracia.

"MUCHAS INCÓGNITAS"

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A su vez, ha mostrado su "máximo respeto a la presunción de inocencia", puesto que "todos tenemos derechos a poder explicar las cosas y a poder defendernos". En todo caso, ha considerado que "en el ámbito político es evidente que hay muchas incógnitas", puesto que el auto en el que se abre la investigación a Rodríguez Zapatero abre "muchas preguntas".

Fernando Clavijo ha manifestado que, "cuanto antes se despejen [estas preguntas] desde el punto de vista político, mejor para la tranquilidad y para la buena salud de la democracia". Por ese motivo, ha considerado que se deben ofrecer "muchas explicaciones políticas al respecto" ante las "preguntas, dudas y sombras que arroja ese auto.

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