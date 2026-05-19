El juez ve a Zapatero "líder" de una estructura de tráfico de influencias para Plus Ultra

Madrid, 19 may (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional considera al expresidente del Gobierno José Luis Zapatero presunto líder de “un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”.

Así lo considera en su resolución el juez José Luis Calama, titular del juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional que ha citado el próximo 2 de junio como imputado al expresidente del Gobierno por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el caso de la compañía aérea Plus Ultra. EFE

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