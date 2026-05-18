La 'Méndez Núñez' regresa tras su despliegue en Chipre por la guerra de Irán y España da por terminada la misión

La fragata 'Méndez Núñez' ha regresado a Ferrol tras concluir su despliegue en Chipre, integrada en un grupo de combate liderado por el portaaviones francés 'Charles de Gaulle', y España ha dado por terminada esa operación de defensa del territorio europeo en el marco de la guerra de Irán.

Según ha informado la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso, el Gobierno francés decidió en los primeros días de mayo "cambiar el objetivo" del 'Charles de Gaulle' y llevarlo al noreste del océano Índico, cruzando el canal de Suez y posicionarse en la zona del estrecho de Ormuz por si se decidían maniobras militares allí, debido al bloqueo de mercancías enmarcado en el conflicto que afecta a la región.

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"En ese momento", el pasado 5 de mayo según Robles, España acordó la finalización de la integración de la fragata 'Méndez Núñez' en el grupo de combate, alegando que el despliegue dejaría de "tener sentido" porque ya no cumplía los objetivos de la OTAN ni de "protección" de Chipre, en cuyo territorio, en una base militar británica, cayó un dron iraní en los primeros compases del conflicto.

La 'Méndez Núñez' llegó a su base en Ferrol el 15 de mayo. Durante su intervención, la ministra ha agradecido a su dotación y a la de la 'Cristóbal Colón' su labor. La 'Méndez Núñez' sustituyó a la 'Cristóbal Colón' el 7 de abril, en lo que fue un proceso de relevo normal porque esta última llevaba desplegada con el grupo francés ya varias semanas.

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APOYO A INICIATIVAS SOBRE A ORMUZ

En referencia al estrecho de Ormuz, Robles se ha limitado a asegurar que España apoya todas las iniciativas diplomáticas encaminadas a la recuperación de la legalidad internacional y a la restauración de la libre circulación, aunque ha reconocido que "no acaban de concretarse". España no ha participado en las reuniones para abordar el bloqueo del enclave que lideran Reino Unido y Francia.

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El Gobierno ha reiterado su rechazo a participar en una eventual operación militar en el estrecho de Ormuz y únicamente ha abierto la puerta a apoyar una futura misión bajo el paraguas de la ONU para garantizar la libre navegación una vez que concluya el conflicto. No obstante, sí ha participado en una reunión sobre el bloqueo en Ormuz organizada por los mandatarios francés y británico, Emmanuel Macron y Keir Starmer, respectivamente.