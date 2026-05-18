Delegado del Gobierno prevé detenciones “dentro de poco” por la muerte de Matías de Paula

Badajoz, 18 may (EFE).- El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha afirmado este lunes que no hay detenidos por el asesinato de un disparo en Villanueva de la Serena (Badajoz) del cantaor flamenco Matías de Paula, "aunque se espera que vaya a haberlos dentro de poco”.

Quintana ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, después de inaugurar unas jornadas en el marco de la Semana de la Administración Abierta.

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El pasado viernes, Matías de Paula, de 52 años, fue asesinado a tiros en la plaza Rafael Alberti de Villanueva de la Serena, su localidad natal.

Tras llevarse a cabo la autopsia, la Policía Nacional prosigue con la investigación, que está bajo secreto de sumario.

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Aunque por el momento no hay detenidos, “esperamos que vaya a haberlos dentro de poco”, ha dicho Quintana, que no ha aportado más información “para no entorpecer las investigaciones”.

Matías de Paula, con una reconocida trayectoria en el mundo del flamenco, estuvo más de veinte años actuando en tablaos de Madrid, como 'Corral de la Pacheca' o 'Café Chinitas', y actuó con artistas como Pitingo, Enrique Morente o José Mercé.

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De regresó a su ciudad natal, impulsó la creación de la peña flamenca de Villanueva de la Serena 'Diego El Chucarro', en homenaje a su padre, en la que también daba clases.

Matías Corraliza Fernández, que era su verdadero nombre, es hermano del guitarrista Diego de Paula y de la bailaora Sandra Fernández. EFE

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