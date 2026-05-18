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Ayuso llama "inhumano" al Gobierno por "anular a víctimas de una parte" de la Guerra Civil

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Madrid, 18 may (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez es "profundamente inhumano" por "anular a las víctimas de una parte" de la Guerra Civil y lo ha acusado de "repartir carnés de humanos y de demócratas".

Así se ha pronunciado después de que la Audiencia Nacional haya suspendido cautelarmente la declaración como lugar de memoria democrática de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional y antigua Dirección General de Seguridad franquista, y de que el Gobierno haya anunciado que recurrirá el correspondiente auto.

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En su intervención en el Comité Ejecutivo Autonómico del PP de Madrid, que ella preside, Díaz Ayuso ha aseverado que "recurrir constantemente a la memoria por ley" es "profundamente sectario", "falso" y "populista", y ha agregado que el Gobierno se dedica a "dividir a los ciudadanos entre buenos y malos".

Asimismo, ha celebrado (aunque la Audiencia Nacional no ha entrado al fondo del asunto) que la Justicia le haya "quitado la razón" a Sánchez "en uno de sus nuevos empeños sectarios" y ha defendido su postura de combatir al Gobierno en los tribunales.

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"Si uno se deja arrasar por el Gobierno (...) muchas de estas victorias no se darían", ha subrayado.

La crítica al Gobierno la ha mantenido Díaz Ayuso al valorar los resultados de las elecciones autonómicas en Andalucía tras las que considera que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, reaccionará a su nuevo "desastre" con "anuncios electoralistas" para "comprar voluntades".

"Va al choque, al enfrentamiento constante, a la utilización de los medios públicos (...) podrá emprender las campañas que quiera, pero la realidad es tozuda y es que no se puede gobernar contra los ciudadanos", ha declarado Díaz Ayuso para quien está comprobado que "el PP, elección tras elección, arrasa a la izquierda".

Por último, ha felicitado a Juanma Moreno por su victoria en los comicios andaluces, pues considera que, pese a no gozar de mayoría absoluta, podrá garantizar "otros cuatro años" de "pujanza", "apertura" y "alegría" para la región.

EFE

jvc/rcs/jlp

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