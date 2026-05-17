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Rufián celebra la subida de Adelante e insiste en que los soberanistas deben ayudar a reorganizar la izquierda

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha proclamado que es el momento de las "izquierdas soberanistas" ante el buen resultado para Adelante Andalucía que muestra el escrutinio de las elecciones andaluzas de este domingo.

"Es el momento de las izquierdas soberanistas", ha aseverado en un mensaje en la red social 'X' para Rufián advertir también que deben saber interpretar y liderar dicho momento político, pues la conclusión no puede ser "como a mí me va bien que le den a lo demás".

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Con ello ha insistido en la reflexión que viene exponiendo en los últimos meses, en los que ha apelado a que las formaciones soberanistas que ahora tienen mejores resultados se impliquen en la reorganización de la izquierda alternativa de cara a las próximas elecciones.

También ha comentado que es el momento de que las izquierdas españolas sepan "aceptar" que "son el problema". "A escuchar y a ayudar", ha apostillado el dirigente republicano.

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Luego, ha desgranado que a PP y Vox se les "puede minar y ganar", algo que pasa por optimizar la "oferta electoral y con ciencia", "provincia a provincia". Con ello, ha apelado de nuevo a su idea de que se evite la división electoral y se prime a nivel de circunscripción electoral a las candidaturas con más opciones.

Finalmente ha mandado un abrazo a la exdiputada andaluza Teresa Rodríguez, impulsora de Adelante Andalucía, al sostener que han "marcado el camino".

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