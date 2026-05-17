La participación alcanza el 37,24% en Andalucía a las 14 horas, tres puntos más que en 2022

La participación en las elecciones autonómicas alcanza este domingo 17 de mayo el 37,24% en Andalucía hasta las 14.00 horas, lo que supone tres puntos más que en los comicios celebrados en junio de 2022, según los datos consultados por Europa Press en la web de seguimiento electoral de la Junta de Andalucía con datos del 96% de las mesas.
La provincia de Córdoba, con el 40,48%, es la que registra un mayor índice de participación hasta las 14.00 horas, mientras que Huelva es la que cuenta por el momento con una menor movilización de su electorado, con el 34,34%.
PUBLICIDAD
(((SE AMPLIARÁ INFORMACIÓN)))
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Galicia honra en su fiesta de la lengua a una periodista que se comprometió con el gallego
Rueda reitera la necesidad de un Pacto pola Lingua "realista y consensuado" y de blindarla como "asunto de país"
A 25 días del Mundial 2026: Deschamps, a la 'caza' de los 25 partidos de Helmut Schön
Bruno Fernandes iguala el récord de asistencias en la Premier League
87-69. El UCAM mantiene el segundo puesto al avasallar a un Unicaja en caída libre
MÁS NOTICIAS