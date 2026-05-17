La participación alcanza el 37,24% en Andalucía a las 14 horas, tres puntos más que en 2022

La participación en las elecciones autonómicas alcanza este domingo 17 de mayo el 37,24% en Andalucía hasta las 14.00 horas, lo que supone tres puntos más que en los comicios celebrados en junio de 2022, según los datos consultados por Europa Press en la web de seguimiento electoral de la Junta de Andalucía con datos del 96% de las mesas.

La provincia de Córdoba, con el 40,48%, es la que registra un mayor índice de participación hasta las 14.00 horas, mientras que Huelva es la que cuenta por el momento con una menor movilización de su electorado, con el 34,34%.

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