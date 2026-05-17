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Afectados por el IMV piden que se condone la devolución de ayudas cobradas por error

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Madrid, 17 may (EFE).- El Colectivo IMV Afectados y Afectadas ha exigido este domingo la reforma de la ley del ingreso mínimo vital (IMV) para eliminar la "retroactividad punitiva" y que no se exija a las familias vulnerables la devolución de la ayuda cuando se ha cobrado por error.

En un comunicado, el colectivo recuerda que el Defensor del Pueblo ya reconoció que los procedimientos de reintegro de estas ayudas, a menudo abonadas indebidamente por error de la propia Administración, afectan de manera desproporcionada a los colectivos vulnerables.

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Por ello, instó a la Seguridad Social a encontrar una vía para que "la cantidad reclamada pueda ser condonada, total o parcialmente, cuando el error o la demora sea imputable a la entidad gestora", una recomendación que, según los afectados, ha sido desatendida por el Gobierno.

"La situación que están viviendo miles de familias vulnerables en todo el país es ya moral, social y políticamente insostenible", denuncian, lo que ha llevado a "embargos, endeudamiento, miedo constante" e incluso la pérdida de la vivienda.

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Para corregir esta situación, el Colectivo exige al Gobierno que acepte las recomendaciones del Defensor del Pueblo y reforme la ley para eliminar la retroactividad y garantizar la seguridad jurídica a las familias.

Asimismo, pide al PSOE que aclare si quiere estar "del lado de la protección social real" o de la "maquinaria administrativa" y, al resto de fuerzas políticas, que dejen de utilizar su "sufrimiento como arma partidista" y emprendan reformas legislativas. EFE

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