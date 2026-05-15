Žan Tabak: "Mis preocupaciones son la guerra de Ucrania o el calentamiento global"

Andorra La Vella, 15 may (EFE).- Žan Tabak, entrenador del MoraBanc Andorra, busca quitar presión a su plantilla con miras al partido del domingo (19 horas) con la visita del Recoletas Salud San Pablo Burgos y declaró que sus "preocupaciones son la guerra de Ucrania o el calentamiento global".

El MoraBanc vuelve a tener a los de Porfi Fisac y también al Dreamland Gran Canaria a una victoria después de perder en la pista del Asisa Joventut; y caer ante los burgaleses supondría dar un paso hacía Primera FEB.

"No sé cómo está el equipo porque no le he visto aún desde que hemos vuelto. Yo estoy cansado porque no he dormido porque soy viejo y me cuesta a dormir. En el poco tiempo que estuve con ellos en Badalona, la reacción de ellos es positiva y ya están concentrados para el siguiente partido. Yo la palabra preocupado no la utilizo, pero si que utilizo la palabra retos", dijo.

El de Split tiene claro lo que tiene que mejorar su equipo. "Contra un equipo como Burgos, primero habrá que mejorar el aspecto de la mejora en el tiro y dejamos al otro equipo correr. 18 faltas son el número más bajo desde mi llegada y esto sí que no puede ser. El mensaje para este último tramo de temporada parece que no ha llegado o les cuesta mantener ese ritmo porque no les sale de manera natural".

El entrenador del MoraBanc elogió al Recoletas Salud San Pablo Burgos. "El Burgos es un equipo muy físico y es superior a nosotros. Yo creo que podemos estar mejor. Yo no puedo hacer nada por si ellos son más fuertes, pero sí que seamos fuertes y agresivos para intentar contrarrestarlo".

"A todos los partidos les damos la misma importancia. Si ganamos a Burgos estaremos en la misma situación. Necesitamos seguir jugando hasta la última jornada. Si pongo emfasis a un partido y no otro, el mensaje que mando a mis jugadores no es bueno. Yo no lo puedo hacer. Entiendo vuestro trabajo y vosotros tenéis que entender mi trabajo. Yo no puedo jugar a hacer quinielas", manifestó.

"Los jugadores no son tontos, ¿pero que diferencia hay con otros partidos? Yo entiendo que queréis presentar esto como una final de las finales. Si ganamos no estaremos salvados. He jugado como jugador finales, pero no hacemos nada bueno si ponemos más presión de la que tiene. Ni estamos hundidos ni nada por el estilo. Estamos compitiendo siempre y se que lo vamos a luchar", apuntó.

"Tenemos que hacer cosas básicas. Proteger aro y cada uno que tenga su rol. La capacidad física es un obstáculo. Nosotros en ataque estamos bien y con defensa no hemos mejorado", declaró.

"Yo creo que podías ayudarme a hablar con ellos y les digas que han bajado el rendimiento porque cuando se lo explico yo a ellos les entra por un oído y les sale por otro. Y hablo en serio", añadió.

Xavier Castañeda, escolta norteamericano con nacionalidad de Bosnia y Hercegovina, lleva tres partidos sin ir convocado.

"Castañeda es muy buen jugador. No tiene ritmo y yo tengo que ir con cartas más claras. Si está bien es un jugador de muy alto nivel. Puede volver a entrar ya que lo estamos dejando fuera el último día", sentenció Žan Tabak.EFE

